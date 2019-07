LiveScore Ana Bogdan vs Johanna Konta 4-5

Konta raspunde tot cu un game alb. Romanca sta foarte bine in defensiva, dar numarul 18 WTA gaseste niste unghiuri incredibile. Este 5-4 pentru Konta.







Johanna Konta are in serviciu o adevarata arma. Se face 4-3 in favoarea sa dupa un game controlat fara probleme. Jucatoarea noastra da o replica pe masura, reusind primul game alb al partidei (4-4). Ana are un procentaj de 90% la punctele jucate cu primul serviciu pana in acest moment.







Ana isi construieste foarte bine puncte, isi alearga adversara dintr-o parte in alta, iar munca da roade. Romanca a inchis game-ul cu o scurta de efect la care Konta a ajuns prea tarziu (3-3).







La randul sau, Ana transmite multa siguranta la serviciu. Se pastreaza echilibrul in acest start de meci, scor 2-2. Johanna continua sa serveasca impecabil, Ana nu gaseste deocamdata solutii pentru a o pune in dificultate pe britanica. Tabela arata 3-2 pentru Konta.







Bogdan rateaza prima sansa de game, dar revine excelent cu serviciul. Konta nu poate returna si scorul devine 1-1. Favorita gazdelor joaca agresiv, cedeaza un singur punct si isi castiga fara probleme game-ul de serviciu. Konta se afla in avantaj, scor 2-1.







Meciul a inceput cu Johanna Konta la serviciu. Britanica isi trece in cont primul game al partidei, dar a fost nevoita sa munceasca serios. Replica buna a Anei in acest debut de meci.







Bogdan si Konta sunt la incalzire.







Primul meci al zilei de pe Terenul 1 s-a incheiat. Australianca Ashleigh Barty (1 WTA) a invins-o pe chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA), scor 6-4, 6-2. Va urma disputa dintre Bogdan si Konta.







Ana Bodan (132 WTA) și Johanna Konta (18 WTA) se află față în față pentru a doua oară în acest an. Miza partidei este calificarea în turul al doilea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Meciul de pe Terenul 1 poate fi urmărit în direct pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro







Singura întâlnire directă dintre Bogdan și Konta a avut loc chiar în acest an, în optimile turneului de la Rabat (pe zgură), unde britanica s-a impus cu 6-1, 6-7(6), 6-2.





Ana Bogdan se află pentru a treia oară în carieră pe tabloul principal de la Wimbledon. În 2017 s-a oprit în turul al doilea (învinsă de Carolina Garcia), iar la ediția de anul trecut a fost eliminată în primul tur de Lara Arruabarrena.







Pentru Bogdan va fi deja a patra partidă pe iarba londoneză în acest an, ea evoluând în calificări. Româncă le-a învins pe Ylena In-Albon (Elveția, 187 WTA), scor 6-2, 6-1, Pemra Ozgen (Turcia, 218 WTA), scor 7-6(1), 7-5, și pe Marie Bouzkova (Cehia, 115 WTA), scor 6-3, 6-1.







Johanna Konta este la a șaptea prezență pe tabloul principal de la Wimbledon, unde a obținut cea mai bună performanță în 2015 și 2016, când a ajuns până în faza optimilor. Anul trecut, britanica a fost învinsă în turul secund de Dominika Cibulkova.