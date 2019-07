Simona Halep, după victoria cu Sasnovich: "Trebuie să fac tratament și să văd în ce stare mă aflu"

Simona a făcut pasul în turul doi de la Wimbledon după un succes în două seturi cu Aliaksandra Sasnovich (36 WTA). Halep a avut unele probleme medicale după ce a alunecat în ultimul game al primului set. Fostul lider mondial așteaptă acum să vadă care este situația. "Trebuie să fac tratament acum și să văd în ce stare mă aflu. Am alunecat pe teren și nu am avut control, am simțit puțină durere în spatele genunchiului și la picior", a fost de părere Halep.







"Sunt fericită că am câștigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partidă de la orice turneu este foarte grea și știam că ea joacă bine. A trebuit să rămân concentrată, ca să pot lupta pana la capăt.





Trebuie să fac tratament acum și să văd în ce stare mă aflu. Am alunecat pe teren și nu am avut control, am simțit puțină durere în spatele genunchiului și la picior. O să vedem cum mă simt în urma tratamentului" - Simona Halep, citată de site-ul WTA, conform Digisport.





"Principalul obiectiv al meu la acest turneu este să fiu pozitivă, e vorba numai despre atitudine. Azi am arătat că pot lupta până la capăt și să nu renunț niciodată. Dacă fac asta în fiecare meci, sunt foarte fericită", a completat Halep.