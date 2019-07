LiveScore Mihaela Buzărnescu vs Jessica Pegula 6-4, 2-0

Setul I





Mihaela și-a intrat mai greu în ritm, i-a permis adversarei să controleze jocul în startul meciului, iar americanca a profitat și a făcut break-ul din primul game. Condusă cu 2-0, Buzărnescu a reușit să salveze două mingi de break ale americancei și apoi s-a impus pe serviciul acesteia, echilibrând situația pe tabelă (2-2).







Românca s-a văzut însă din nou condusă, după un alt moment de rătăcire în game-ul de serviciu, în care nu a câștigat niciun punct. Mihaela și-a păstrat însă calmul și a bifat apoi trei game-uri consecutive, fiind pusă în situația de a servi pentru set (5-3). Jessica Pegula a reușit break-ul la ultima strigare, dar serviciul i-a dat din nou bătăi de cap și Buzărnescu a închis setul cu 6-4, după 43 de minute de joc.







Mihaela Buzărnescu (53 WTA) debutează la Wimbledon împotriva americancei Jessica Pegula (72 WTA).





Mihaela Buzărnescu este la a doua prezență pe tabloul principal de la Wimbledon. La ediția de anul trecut, românca s-a oprit în turul al treilea, fiind învinsă de Karolina Pliskova, scor 3-6, 7-6(3), 6-1. Cea mai bună performanță a Mihaelei la un Grand Slam este faza optimilor, la Roland Garros 2018.



În vârstă de 25 de ani, Jessica Pegula este jucătoare de mâna dreapta și are o înălțime de 1.70 metri. S-a născut în Buffalo, New York și a început să joace tenis la șapte ani.





Pegula nu are niciun trofeu WTA în palmares, singura finală disputată fiind anul trecut, la Quebec City (învinsă de Pauline Parmentier). Americanca se află la prima participare pe tabloul principal de la Wimbledon, în anii anteriori fiind eliminată de trei ori în calificări (2013, 2015 și 2016).





Pegula are trei prezențe pe tabloul principal la turneele de Grand Slam, cel mai bun rezultat fiind turul II la US Open, în 2015. A mai fost eliminată în primul tur la US Open 2016 și la Roland Garros în acest an.









Învingătoarea dintre Buzărnescu și Pegula o va înfrunta pe câștigătoarea partidei Simona Halep vs Aliaksandra Sasnovich, care se dispută tot luni, de la ora 15:00,

În acest sezon, Jessica Pegula a disputat finala turneului de categorie 125K Series de la Newport Beach (învinsă de Bianca Andreescu) și finala turneului ITF de la Midland (învinsă de Catherine McNally). La turneele WTA nu a trecut de optimi, fază atinsă la Praga și Charleston.