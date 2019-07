​LiveText Simona Halep vs Aliaksandra Sasnovich 2-0

Wimbledon, Turul I

De pe centrul terenului, Simona este stapana schimburilor (0-15).







2:0 Primul as vine la teu: cat de bine a servit Simona (30-0). Game lejer pentru Halep: deplasare buna, simte mingea, o trimite dintr-o parte in alta pe Sasnovich (40-0). Simtind ca nu are prea multe sanse de pe baseline, sportiva din Belarus face pasul la fileu si amortizeaza perfect un voleu de forehand (40-15). Halep controleaza schimburile, isi impune stilul si conduce acum cu 2-0







1:0 Un prim punct castigat de Simona: reverul a avut adancime (0-15). Tot de pe rever se face si urmatorul punct - de aceasta data o eroare nefortata de pe mediana Simonei (15-15). Halep are ritm bun in picioare, trimite aspru cu backhandul si castiga punctul (15-30). Dreapta ii da ceva batai de cap sportivei din Belarus, iar mingea ramane in fileu: sunt doua sanse de break pentru Simona (15-40). Desi se apara foarte bine in doua randuri, contre-piedul lui Sasnovich isi atinge tinta pana la urma (30-40). Halep nu poate <patina> precum o fata pe zgura, iar mingea lovita de pe culoarul de dublu se duce mult in aut - s-au risipit cele doua mingi de break. Inca o eroare cu reverul din partea Simonei: a fost insa o eroare pozitiva, a incerca sa trimita decisiv. Sasnovich a incercat sa o incomodeze pe Halep cu efectul de slice, dar reverul si-a facut treaba: egalitate. Cel mai intens raliu de pana acum ii revine Simonei: a facut foarte bine pasul din defensiva in ofensiva, avem a patra minge de break. Este fructificata aceasta sansa, iar dupa sase minute Halep conduce cu 1-0. Game lung si echilibrat







Kelly Thomson (Marea Britanie) este arbitrul din scaun al partidei de pe Terenul 1







Pe Terenul Central se incalzeste Novak Djokovic, el va juca impotriva lui Philipp Kohlschreiber







Sasnovich a ajuns pana in optimi in urma cu un an de zile la Wimbledon







Covorul de pe Terenul 1 arata impecabil, de un verde minunat - organizatorii si-au facut treaba la cel mai inalt nivel







Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca - meciul va incepe cu Sasnovich la serviciu







Ceva probleme cu echipamentul sportivei din Belarus - doar stim cat de mult tin englezii la regulile albului...Sasnovich s-a dus la vestiare pentru a-si schimba bluza de joc.







Cele doua jucatoare se afla pe tunelul care duce pe covorul verde al Terenului 1 ​





Meciul de debut de pe iarba londoneză pentru Simona Halep va fi împotriva jucătoarei Aliaksandra Sasnovich (36 WTA). Cele două nu s-au mai întâlnit până acum. Duelul de pe Terenul 1 va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.







În vârstă de 25 de ani, Sasnovich a participat pentru prima dată la Wimbledon cu ocazia ediției din 2015.





Ce a reușit la Londra sportiva din Belarus:







2015 - Turul II

2016 - Turul II

2017 - Turul I

2018 - Turul IV





Rezultatele Simonei de-a lungul participărilor la Wimbledon:

2011 - Turul doi

2012 - Turul întâi

2013 - Turul doi

2014 - Semifinale

2015 - Turul întâi

2016 - Sferturi

2017 - Sferturi

2018 - Turul trei.