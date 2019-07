​LiveText Simona Halep vs Aliaksandra Sasnovich (de la ora 15:00)

​Meciul de debut de pe iarba londoneză pentru Simona Halep va fi împotriva jucătoarei Aliaksandra Sasnovich (36 WTA). Cele două nu s-au mai întâlnit până acum. Duelul de pe Terenul 1 va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.



În vârstă de 25 de ani, Sasnovich a participat pentru prima dată la Wimbledon cu ocazia ediției din 2015.

Ce a reușit la Londra sportiva din Belarus:



2015 - Turul II

2016 - Turul II

2017 - Turul I

2018 - Turul IV





Posibile optimi de finală, dacă se respectă calculele hârtiei:





Ashleigh Barty vs Belinda Bencic

Serena Williams vs Angelique Kerber

Kiki Bertens vs Wang Qiang

Sloane Stephens vs Petra Kvitova

Elina Svitolina vs Anastasija Sevastova

Marketa Vondrousova vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Aryna Sabalenka

Caroline Wozniacki vs Naomi Osaka







Program sferturi, dacă favoritele își respectă statutul:





Ashleigh Barty vs Angelique Kerber

Kiki Bertens vs Petra Kvitova

Elina Svitolina vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Naomi Osaka









Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Wimbledon.