​Wimbledon: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu și Marius Copil debutează luni

​Primele partide de la Wimbledon vor avea loc luni, zi în care vor putea fi văzuți la treabă trei dintre sportivii români prezenți la Londra. Marius Copil va debuta contra argentinianului Guido Pella, iar pe tabloul de simplu feminin vor evolua Simona Halep (favorită 7) și Mihaela Buzărnescu (47 WTA).





Programul de luni al sportivilor români:



Terenul 1



Simona Halep (7 WTA) vs Aliaksandra Sasnovich (36 WTA/Belarus) - primul meci de pe această arenă (va începe la ora 15:00, ora României).





Va fi prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.





Terenul 6



Mihaela Buzărnescu (53 WTA) vs Jessia Pegula (72 WTA/SUA) - al doilea meci de pe această arenă (după Hercog vs Kuzmova, care va începe la ora 13:00, ora României).





Buzărnescu și Pegula nu s-au mai confruntat până în prezent.



Terenul 17





Marius Copil (88 ATP) vs Guido Pella (26 ATP/Argentina) - al treilea meci de pe această arenă (după Keys vs Kumkhum și Martic vs Brady, primul va începe la ora 13:00, ora României).





Pella a ieşit învingător la singurul meci direct, în 2015, la turneul challenger de la Heilbronn (Germania), cu 6-2, 6-3 în primul tur.











Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.