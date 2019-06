​Wimbledon: Goran Ivanisevic îl va consilia pe Novak Djokovic

Goran Ivanisevic, castigator la Wimbledon in 2001

“M-a sunat acum câteva zile. Am fost puţin surprins. Nole voia să vin mai devreme, dar aveam un angajament dinainte la un turneu în Suedia. Am venit în această dimineaţă pentru primul antrenament, care s-a desfăşurat bine. Din nefericire nu voi putea rămâne alături de el decât în prima săptămână, pentru că am alte angajamente. Sper că va continua colaborarea noastră”, a declarat Ivanisevic potrivit Sportklub.





Ivanisevic, în vârstă de 47 de ani, i-a antrenat pe Marin Cilic şi Milos Raonic.





Djokovic, 32 de ani, va juca luni în primul tur la Wimbledon, cu germanul Philipp Kohlschreiber.