​​Wimbledon: Programul de luni al sportivilor români - Simona Halep vs Aliaksandra Sasnovich se va disputa la ora 15:00

Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, debutează luni. Simona Halep o va întâlni în primul tur pe Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 37 WTA). Primul meci direct dintre cele două jucătoare a fost programat primul pe Terenul 1 de la All England Club și va începe de la ora 15:00 (ora României). Tot luni, Mihaela Buzărnescu se va confrunta cu Jessica Pegula, iar Marius Copil se va duela cu Guido Pella.

Programul de luni al sportivilor români:





Terenul 1

Simona Halep (7 WTA) vs Aliaksandra Sasnovich (37 WTA/Belarus) - primul meci de pe această arenă (va începe la ora 15:00, ora României)





Terenul 6

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) vs Jessia Pegula (74 WTA/SUA) - al doilea meci de pe această arenă (după Hercog vs Kuzmova, care va începe la ora 13:00, ora României)





Terenul 17

Marius Copil (84 ATP) vs Guido Pella (26 ATP/Argentina) - al treilea meci de pe această arenă (după Keys vs Kumkhum și Martic vs Brady, primul va începe la ora 13:00, ora României)

Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.