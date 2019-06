Taylor Fritz a câștigat finala americană de la Eastbourne și a obținut primul titlu din carieră

Americanul Taylor Fritz (42 ATP) l-a învins pe conaționalul său Sam Querrey (79 ATP), scor 6-3, 6-4, și a câștigat titlul de la Eastbourne, primul din carieră. Finala a durat o oră.

Taylor îl conduce în acest moment pe Sam cu 3-2 în meciurile directe. Precedentele confruntări au avut loc pe hard.

Pentru a câștiga turneul, Fritz a mai trecut de Paul Jubb (472 ATP), Guido Pella (26 ATP), Hurbert Hurkacz (52 ATP) și Kyle Edmund (31 ATP).

Pentru Fritz, aceasta a fost a doua finală disputată. În 2016, la vârsta de 18 ani, americanul era învins în finala de la Memphis de Kei Nishikori.

În urma acestui succes, Taylor Fritz va urca până pe locul 31 în clasamentul ATP. Querrey, revenit după o pauză de două luni și jumătate, va ocupa poziția 65.

