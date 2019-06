​​ATP Antalya: Lorenzo Sonego a câștigat primul titlu din carieră, după ce a salvat o minge de meci

Lorenzo Sonego (75 ATP) a câștigat turneul din Antalya, după ce l-a învins în finală pe sârbul Miomir Kecmanovic (82 ATP), scor (5)6-7, 7-6(5), 6-1. Italianul a obținut primul titlu din carieră după un meci care a durat două ore și 47 de minute.

Italianul a servit nu mai puțin de 25 de ași (Kecmanovic a avut 5) și nu a făcut nicio dublă greșeală (5 de partea sârbului). După două seturi în care niciunul dintre jucători nu a reușit să facă break (Sonego a salvat și o minge de meci la 4-5 și 30-40 în setul secund), decisivul a început la fel de echilibrat, însă Lorenzo a preluat controlul la scorul de 2-1 , a câștigat de două ori pe serviciul adversarului și s-a impus cu 6-1.

Pe parcursul turneului, Sonego a mai trecut de Joao Sousa (66 ATP), Prajnesh Gunneswaran (94 ATP), Adrian Mannarino (37 ATP) și Pablo Carreno-Busta (59 ATP).

