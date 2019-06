Karolina Pliskova, campioană pentru a doua oară la Eastbourne / Cehoaica a controlat finala cu Angelique Kerber

Karolina Pliskova (3 WTA) a câștigat pentru a doua oară turneul de la Eastbourne, după ce a dominat-o în finală pe Angelique Kerber (5 WTA). Cehoaica a avut nevoie de o oră și 11 minute (scor 6-1, 6-4) pentru a obține al 14-lea titlu din carieră.

Pliskova a controlat partida încă de la început. În primul set, jucătoarea din Cehia s-a impus de fiecare dată pe serviciul lui Kerber și a pierdut o singură dată aflându-se la lansare (a condus și în acel game cu 40-30). Karolina a început mai bine și setul secund, a făcut break în chiar primul game și și-a menținut avantajul chiar dacă Angie și-a ridicat nivelul.

Pliskova, fără set pierdut la Eastbourne

vs Margarita Gasparyan 6-3, 6-3

vs Ellise Mertens 6-1, 6-2

vs Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-0

vs Kiki Bertens 6-1, 6-2

vs Angelique Kerber 6-1, 6-4

Turneele câștigate de Karolina Pliskova: Kuala Lumpur (2013), Seul, Linz (2014), Praga (2015), Nottingham, Cincinnati (2016), Brisbane, Doha, Eastbourne (2017), Stuttgart, Tokyo (2018), Brisbane, Roma și Eastbourne (2019). Cehoaica a pierdut alte 12 finale.

2019 #NatureValleyInternational champion @KaPliskova gets acquainted with her new hardware! \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/1W738EtpNi

“I was fighting a lot and I think Angie is one of the best grass court players.”@KaPliskova credits her formidable opponent after a triumphant #NatureValleyInternational performance. pic.twitter.com/V6aUD7mGUg