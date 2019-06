WTA Eastbourne: Angelique Kerber vs Karolina Pliskova, duelul din finală - Cehoaica a învins-o fără drept de apel pe Kiki Bertens

Angelique Kerber (5 WTA) și Karolina Pliskova (3 WTA) se vor lupta pentru trofeul de la Eastbourne. Jucătoarea din Germania a beneficiat de abandonul tunisiencei Ons Jabeur, în timp ce Pliskova a obținut o victorie lejeră cu olandeza Kiki Bertens (4 WTA), scor 6-1, 6-2.





Angelique Kerber a ajuns în ultimul act de la Eastbourne fără să joace în semifinale, după ce Ons Jabeur (62 WTA) s-a retras din cauza unei accidentări la glezna dreapta.





Cealaltă semifinală a fost mai degrabă un atrenament cu public pentru Karolina Pliskova, favorita numărul doi, care a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a o învinge pe Kiki Bertens, cap de serie numărul trei, scor 6-1, 6-2.







Cu un procentaj de 91% la punctele jucate cu primul serviciu, Pliskova nu i-a dat nicio șansă adversarei. Olandeza nu a avut nicio minge de break, în timp ce jucătoarea din Cehia a convertit patru din cele șapte șanse avute.





Pliskova se află în finală la Eastbourne pentru a treia oară în ultimii patru ani. Cehoaica a câștigat turneul în 2017, iar în 2016 a fost învinsă în ultimul act de Dominika Cibulkova (Slovacia).





Angelique Kerber (31 de ani) are în palmares 12 titluri la simplu. Pentru germancă va fi a două finală din acest an, după cea de la Indian Wells (învinsă de Bianca Andreescu). De partea cealaltă, Karolina Pliskova a câștigat de-a lungul timpului 13 trofee la simplu, dintre care două în acest an, la Brisbane și Roma. Ea a mai jucat o finală, la Miami (învinsă de Ashleigh Barty).



