Wimbledon: Tabloul masculin de simplu - Marius Copil îl va întâlni pe Guido Pella în primul tur

Copil (84 ATP) este la a patra sa participare la Wimbledon, dar nu a trecut niciodată până acum de primul tur. Pella (26 ATP) a reuşit anul trecut cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon, atingerea turului al treilea.



Pella a ieşit învingător la singurul meci direct, în 2015, la turneul challenger de la Heilbronn (Germania), cu 6-2, 6-3 în primul tur.



Principalul favorit şi campionul en titre, sârbul Novak Dojokovic, va debuta contra germanului Philipp Kohlschreiber. Djokovic are patru titluri obţinute la Londra.



Elveţianul Roger Federer, numărul 3 ATP, dar al doilea favorit, va juca în primul tur contra sud-africanului Lloyd Harris. Federer a câştigat de opt ori turneul de Grand Slam pe iarbă.



Rafael Nadal, numărul doi mondial şi al treilea cap de serie, va evolua în prima rundă contra japonezului Yuichi Sugita. Ibericul a câştigat două titluri al All England Club, în 2008 şi 2010, jucând alte trei finale.











Cu cine vor juca favoriții în primul tur:



Novak Djokovic vs Philipp Kohlschreiber

Roger Federer vs Lloyd Harris

Rafael Nadal vs Yuichi Sugita

Kevin Anderson vs Pierre-Hugues Herbert

Dominic Thiem vs Sam Querrey

Alexander Zverev vs Jiri Vesely

Stefanos Tsitsipas vs Thomas Fabbiano

Kei Nishikori vs Thiago Monteiro

John Isner vs Casper Ruud

Karen Khachanov vs Soonwoo Kwon





Posibile sferturi, dacă favoriții își respectă statutul:





Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas

Kevin Anderson vs Alexander Zverev

Dominic Thiem vs Rafael Nadal

Kei Nishikori vs Roger Federer