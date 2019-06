Wimbledon: Adversarele jucătoarelor din România în primul tur - Simona Halep, duel cu Aliaksandra Sasnovich

Cu cine vor juca fetele noastre în turul întâi:





Simona Halep (7 WTA) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 37 WTA)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) - Jessica Pegula (SUA, 74 WTA)

Monica Niculescu (113 WTA) - Andrea Petkovic (Germania, 70 WTA)

Sorana Cîrstea (76 WTA) - Amanda Anisimova (SUA, 26 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) - Jonahha Konta (Marea Britanie, 19 WTA)

Gabriela Ruse (177 WTA) - Julia Goerges (Germania, 18 WTA)







Cu cine vor juca favoritele în runda inaugurală:



Ashleight Barty vs Saisai Zheng

Naomi Osaka vs Yulia Putintseva

Karolina Pliskova vs Lin Zhu

Kiki Bertens vs Mandy Minella

Angelique Kerber vs Tatjana Maria

Petra Kvitova vs Ons Jabeur

Simona Halep vs Aliaksandra Sasnovich

Elina Svitolina vs Daria Gavrilova

Sloane Stephens vs Timea Bacsinszky

Aryna Sabalenka vs Magdalena Rybarikova

Serena Williams vs Giulia Gatto-Monticone







Posibile optimi de finală, dacă se respectă calculele hârtiei:





Ashleigh Barty vs Belinda Bencic

Serena Williams vs Angelique Kerber

Kiki Bertens vs Wang Qiang

Sloane Stephens vs Petra Kvitova

Elina Svitolina vs Anastasija Sevastova

Marketa Vondrousova vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Aryna Sabalenka

Caroline Wozniacki vs Naomi Osaka







Program sferturi, dacă favoritele își respectă statutul:





Ashleigh Barty vs Angelique Kerber

Kiki Bertens vs Petra Kvitova

Elina Svitolina vs Karolina Pliskova

Simona Halep vs Naomi Osaka









Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Wimbledon.