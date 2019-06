Explicația Simonei Halep după eliminarea de la Eastbourne: "Ar fi trebuit să mixez mai mult, poate un slice, poate o scurtă, dar încă nu stăpânesc partea aceea"

Simona Halep (7 WTA) a părăsit joi turneul de la Eastbourne, fiind învinsă în sferturi de Angelique Kerber (Germania, 5 WTA), scor 4-6, 3-6. Românca a explicat într-un interviu care au fost cauzele eșecului și cum ar fi trebuit să joace pentru a-și pune în dificultate adversara. "Ar fi trebuit să mixez mai mult, poate un slice, poate o scurtă, dar încă nu stăpânesc partea aceea și încerc să lucrez la ea", a spus Halep.





"Consider că am jucat destul de ok. Ea a jucat bine și e normal, pentru că are încredere pe iarbă. Mingea ei nu sare deloc, iar iarba o avantajează. Consider că am jucat destul de agresiv, destul de apăsat dar, în unele momente când trebuia să închei punctul ori a ghicit ea, ori nu am dat eu destul de puternic și de apăsat.





Consider că trebuia să joc puțin mai scurt, să deschid unghiurile. I-am dat prea mult pe linia de fund și ei îi place să blocheze mingea și să joace din puterea adversarei. Ar fi trebuit să mixez mai mult, poate un slice, poate o scurtă, dar încă nu stăpânesc partea aceea și încerc să lucrez la ea", a spus Simona Halep, pentru Digi Sport.





Simona Halep a fost învinsă de Angelique Kerber în sferturile de la Eastbourne, scor 4-6, 3-6, după un meci de o oră și 11 minute. Pentru româncă a fost ultimul test înainte de participarea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. La ediția de anul trecut, Halep a părăsit competiția în turul trei, fiind învinsă de către Su-Wei Hsieh