PREZENTARE Wimbledon 2019: Crema tenisului mondial și iarba londoneză - Povești nemuritoare cu Federer, Djokovic și Nadal, plus Simona Halep și lipsa presiunii

Pe scurt despre All England Lawn Tennis and Croquet Club











Clubul a luat ființă pe 23 iulie 1868, sub numele de The All England Croquet Club. A suferit mai multe redenumiri până a ajuns la forma finală "The All England Lawn Tennis & Croquet Club" (pe 1 august 2011).



Există cinci categorii de membri: Full Members, Life, Honorary, Temporary și Junior. În primele trei categorii pot fi maxim 500 de persoane. Honorary include, printre alții, foști campioni la simplu. Terenurile de iarbă (incluzând aici și arena centrală și terenul 1) sunt proprietatea "All England Lawn Tennis & Croquet Club".



Culorile oficiale ale complexului (verde închis și mov) au fost introduse începând cu 1909. Vechea combinație (albastru, galben, roșu și verde) era asemănătoare cu ceea ce folosește Marina Regală.

Turneul de la Wimbledon are aplicații oficale atât pentru cei care folosesc iOS, cât și pentru cei care au terminale pe baza de android. Circuitul WTA, greu de dat un pronostic







2018 a fost un sezon care a arătat din plin că în circuitul feminin nu mai există, cel puțin momentan, o sportivă care să domine la modul cum o făcea Serena. Simona, Naomi, iar acum Ashleigh s-au aflat în ultima perioadă pe prima poziție. Barty este acum jucătoarea de învins, ea fiind și principala favorită la câștigarea Wimbledon-ului.







Casele de pariuri au o listă clară, iar australianca este prima. Ashleigh este urmată de Serena Williams, Naomi Osaka, Petra Kvitova și Karolina Pliskova.

Aflată într-un an mai "chill" (după cum chiar ea preciza pe durata Roland Garros-ului), Simona Halep este văzută doar cu a zecea șansă la câștigarea coroanei pe iarba londoneză.









Fără o presiune anume (în urmă cu an de zile a părăsit Grand Slam-ul în turul trei, învinsă fiind de către Su-Wei Hsieh ), Simona a venit la Londra cu gândul de a încerca să joace cel mai bun tenis de care e capabilă în acest moment. La Wimbledon, Simona va fi cap de serie numărul șapte, iar așteptările sunt moderate. De la semifinala din 2014 cu Bouchard au trecut ceva ani, iar de atunci Simo a mai bifat două sferturi de finală pe covorul verde londonez.





Rezultatele Simonei de-a lungul participărilor la Wimbledon:





2011 - Turul doi

2012 - Turul întâi

2013 - Turul doi

2014 - Semifinale

2015 - Turul întâi

2016 - Sferturi

2017 - Sferturi

2018 - Turul trei.





Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu (wild-card), Ana Bogdan și Elena Gabriela Ruse (ambele venite din calificări) ne vor reprezenta pe tabloul feminin de simplu.











Big 3, mai "tânăr" ca niciodată







Cu Andy Murray ieșit din calcule din cauza problemelor de sănătate, Big 4 s-a transformat rapid în Big 3. Cel puțin la nivel de calcul al hârtiei, lucrurile vor sta la fel și la Wimbledon: Federer (să nu uităm că este turneul său de casă), Djokovic (campionul en-titre) și Nadal (a jucat surprinzător de bine la ultimele două participări pe iarba londoneză) fiind marii favoriți.







Trebuie însă ținut seama de jucătorii cu un serviciu violent care revin puternic în prim plan cu ocazia Wimbledon-ului (Anderson, Isner, Raonic, etc). La fel cum circuitul îi <redescoperă> pe unii jucători cu ocazia sezonului de zgură, la fel se întâmplă și la Londra.







Cu al zecelea titlu de la Halle în buzunar, Mister Perfect va aborda Wimbledon-ul cu un alt moral, cel de-al 102-lea titlu din carieră aducând încredere jucătorului care se luptă cu recordurile chiar și la aproape 38 de ani.





Pentru a înțelege și mai bine dominația celor trei din circuitul ATP este de ajuns să menționăm că începând din 2004 doar 10 dintre cele 62 de turnee de Grand Slam nu au fost câștigate de unul dintre cei trei.









Sursa foto: essentiallysports.com Sursa foto: essentiallysports.com





Noutate





Meciul maraton dintre John Inser și Nicolas Mahut (în 2010, au jucat pe terenul 18 timp de 11 ore și 5 minute, scor 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68 în favoarea americanului, cel mai lung meci de tenis din istoria sportului alb) nu va mai putea fi repetat. De ce? Pentru că organizatorii au introdus pentru ediția din 2019 tiebreak-ul în setul decisiv al disputelor, dar doar dacă se ajunge la scorul de 12-12.







Wimbledon, istorie pe repede înainte









Wimbledon-ul și idolii de-a lungul timpului











Cele mai spectaculoase lovituri din 2018:







Primul meci de tenis televizat







Lista capilor de serie la feminin



1 Ashleight Barty (puncte de apărat - 130)

2 Naomi Osaka (130)

3 Karolina Pliskova (240)

4 Kiki Bertens (430)

5 Angelique Kerber (2000)

6 Petra Kvitova (10)

7 Simona Halep (130)

8 Elina Svitolina (10)

9 Sloane Stephens (10)

10 Aryna Sabalenka (10)

11 Serena Williams (1300).







Capii de serie la masculin





1 Novak Djokovic (2.000)

2 Roger Federer (360)

3 Rafael Nadal (720)

4 Kevin Anderson (1200)

5 Dominic Thiem (10)

6 Alexander Zverev (90)

7 Stefanos Tsitsipas (180)

8 Kei Nishikori (360)

9 John Isner (720)

10 Karen Khachanov (180).







La dublu masculin, Jean-Julien Rojer și Horia Tecău vor fi capi de serie numărul 5. Pe tabloul feminin de dublu, Irina Camelia Begu și Monica Niculescu vor fi favorite numărul 15.







Nume importante care vor absenta



Masculin:

Juan Martin del Potro - înlocuit de Paolo Lorenzi

Mackenzie McDonald - înlocuit de Denis Istomin





Feminin:

Bianca Andreescu - înlocuită de Kristyna Pliskova



Ekaterina Makarova - înlocuită de Svetlana Kuznetsova

CoCo Vandeweghe - înlocuită de Ivana Jorovic







Clasament protejat:





Masculin - Tomas Berdych, Steve Darcis, Jozef Kovalik, Vasek Pospisil, Cedrik-Marcel Stebe, Janko Tipsarevic

Feminin - Anna-Lena Friedsam, Shelby Rogers





Repartiția banilor în 2019









Evoluția premiilor începând din 1968









Distribuția punctelor





Turul întâi: 10 / 10 (feminin/masculin)

Turul doi: 70 / 45

Turul trei: 130 / 90

Optimi: 240 / 180

Sferturi: 430 / 360

Semifinale: 780 / 720

Finalistă / Finalist: 1300 / 1200

Câștigator/ Câștigătoare: 2000 puncte.





Arenele complexului de la Wimbledon









Centralul londonez



Are o capacitate de 14.979 de locuri. Stadionul a fost renovat în 2009, iar costurile au fost de 100 de milioane de lire sterline. A găzduit pentru prima dată meciuri în 1922. A fost de asemenea și gazdă la Jocurile Olimpice de la Londra din vara anului 2012. Stația de metrou cea mai apropiată - Southfields. Dispune de sistemul hawk-eye, este mândria complexului de la Londra.





Acoperișul arenei centrale are o greutate de 1000 de tone și acoperă aproximativ 5200 de metri pătrați. Este realizat din două părți (care se unesc la mijloc), iar acesta lasă lumina să intre (transparent) pentru a oferi senzația de aerisire. Înălțimea acoperișului de la nivelul solului este de 16 metri. Se închide complet între 8 și 10 minute.









Court 1 are acoperiș retractabil de la ediția din 2019









Acoperișul retractabil al arenei este gata pentru ediția din acest an și a costat în total 71 de milioane de lire sterline. Court 1 are o capacitate de 11.360 de locuri și a fost deschis în 1997.









De știut despre ultimul proiect finalizat din complexul de la Wimbledon - Court 1



Au fost folosite, printre altele, 2300 de tone de oțel, 130 de kilometri de cabluri electrice, în medie 750 de oameni au muncit pe zi pentru ca Terenul 1 să fie gata la timp pentru ediția din 2019 (în total au luat parte la proiect 4000 de persoane). Muncitorii au avut nevoie de aproximativ 40 de mile de schele legate între ele pentru ca acoperișul să ajungă la cum arată astăzi.



În plus, Court 2 are 4000 de locuri, iar Court 3 are 2000 de locuri.







Court 2













Court 3













Terenurile secundare de la All England Lawn Tennis and Croquet Club









Iarba și bătăile de cap









Complexul de la Wimbledon are în total o suprafață de aproximativ 17 hectare, iar capacitatea arenelor ajunge până la aproape 42.000 de spectatori. Neil Stubley este șeful celor care se ocupă de îngrijirea terenurilor, iar Grand Cantin este următorul pe linie ierarhică.



15 persoane se ocupă pe durata întregului an de iarba terenurilor londoneze, îar în timpul Grand Slam-ului numărul celor din staff se ridică la 28 de oameni. În total, sunt 18 terenuri pe care se joacă meciurile oficiale de la Wimbledon.



În ceea ce privește terenurile de antrenament, acestea sunt 20 în total. Pe iarba londoneză se poate juca în general din luna mai până în septembrie (excepție face Centralul, acolo unde se joacă doar pe durata Wimbledon-ului).



Începând din 1955, iarba de pe arenele londoneze are o înălțime de 8 milimetri, perfectă atât pentru jocul actual cât și pentru o mai bună regenerare.



Terenurile sunt însămânțate 100% cu "Perennial Ryegrass" (începând din 2001), iar organizatorii spun că este soluția ideală pentru o durabilitate crescută pentru jocul modern tot mai agresiv.



Trasarea liniilor: organizatorii nu folosesc vopsea clasica, tradițională, ci un compus alb care conține dioxid de titan care îl face mai durabil.









Cum poate influența temperatura jocul pe iarbă



Temperatura va influența direct viteza execuțiilor pe durata celui de-al treilea Grand Slam al anului. Mingea va părea mai grea și mai lentă într-o zi umedă și rece, respectiv mai ușoară și mai rapidă într-o zi caldă cu soare. Conform organizatorilor, săritura mingii este influențată direct de sol și nu de iarbă. Solul trebuie să fie dur și uscat pentru a permite 13 zile de joc fără a afecta foarte mult suprafața terenului (sunt 13 zile și nu 14 pentru că în duminica de la jumătatea turneului nu se joacă).



Centralul și Court 1 (cele mai mari arene de la Wimbledon) au o suprafață totală cu iarbă la dimensiunile 41m x 22m. Terenul de simplu are dimensiunea 23.77m x 8.23m, iar cel de dublu are 23.77m x 10.97m.



Toate liniile au o lățime de 5 centimetri, cu excepția baseline-ului (linia de fund), care are 10 centimetri.



Nouă tone de semințe sunt folosite în fiecare an. Toate terenurile sunt cosite zilnic. De asemenea, uzura curții, duritatea suprafeței și săritura mingii sunt măsurate în fiecare zi.



De știut: terenurile sunt însămânțate în aprilie. Iarba nouă este tăiată la înălțimea de 15 milimetri, iar apoi este tunsă de trei ori pe săptămână pentru a rămâne la cei 15 milimetri. Pe durata Grand Slam-ului londonez, iarba va fi tăiată zilnic, iar pe durata nopții va fi udată. În luna mai, terenurile au fost presate cu o rolă de o tonă pentru a întări astfel suprafața (să reziste mai bine la uzura mare pe care o vor suporta pe durata competiției).



Copiii de mingi











Vor fi în total 250 de copii de mingi (fete și băieți) care vor asigura buna desfășurare a turneului de Grand Slam de la Londra. Aceștia au fost aleși dintr-un total de 700 de aplicanți. Aproximativ 160 au fost selectați din cei cu vârsta de 9 și 10 ani, iar alți 90 au fost păstrați dintr-un număr de 160 care au luat parte și la ediția din 2017 a competiției.



Media de vârstă este de 15 ani. Mulți dintre cei care se vor afla în complexul de la Wimbledon participă în general la două ediții.



Patru echipe de câte șase copii se vor ocupa de Central și de Terenul 1 (cei mai buni dintre ei). Celelalte echipe de câte șase se vor roti pe toate celelalte terenuri din complex, după următorul program: o oră pe teren și o alta liberă.



De știut din istoria copiilor de mingi la Wimbledon: în 1977 și-au făcut apariția primele fete în postura de copii de mingi. În 1980 au apărut primele echipe mixte, iar din 1985 au apărut primele fete și pe arena centrală.



De unde au fost aleși copiii de mingi de-a lungul timpului



Controlul riguros de la intrarea în complexul londonez



Ca la orice turneu important, controlul la intrarea în complex este unul riguros. Organizatorii au prezentat lista obiectelor cu care nu ai voie să intri la meciurile de la Wimbledon.



Nu ai voie cu bagaje mai mari de 40cm x 30cm x 30cm, cu cutii de picnic, cu cutii de răcire, sticle opace, căni, scaune de camping, obiecte ascuțite, spray-uri, artificii, steaguri mari (peste 60cm x 60cm), bannere, diferite obiecte cu care se poate face gălăgie (ex: vuvuzele, fluiere), pălării supradimensionate. De asemenea, nu este voie nici cu selfie sticks.



Cei care nu respectă regulamentul riscă să nu fie lăsați în complex sau să fie dați afară. Consumul de alcool este permis numai în barurile din complex și în alte spații autorizate. De asemenea, toate sticlele cu dop trebuie deschise înainte de a fi luate de spectatori. Cine va fi văzut consumând alcool în tribune va fi scos în afara incintei.











Loc special pentru sesiunile de autografe





Interviurile și sesiunile de autografe vor avea loc lângă Aorangi Pavilion (se află lângă Court 1).











Mingile folosite la turneu vor putea fi cumpărate de cei interesați



Începând din 1902, Slazenger oferă mingile oficiale de la Wimbledon. Mingile noi vor fi înlocuite în prima fază după șapte game-uri, iar apoi după fiecare nouă.



Mingile folosite în meciurile oficiale vor putea fi cumpărate de cei interesați de la un chioșc care se va afla în apropiere de Terenul 14. Același lucru s-a întâmplat și la Roland Garros, acolo unde în complex puteai cumpăra mingi folosite pe durata turneului în curs.







Slazenger - mingile oficiale. Partener al Wimbledon-ului începând din 1902. Pentru ediția din acest an, Slazenger va furniza 54.250 de mingi.











Smartphone-ul: Cu căști și fără bliț



Folosirea telefoanelor (tablete, etc) este acceptată în complex atâta timp cât acest lucru nu îi incomodează pe ceilalți sau pe jucători. Dacă se dorește ascultarea radioului turneului sau a unor melodii, este obligatorie folosirea căștilor din dotare. Nu este permisă fotografierea cu bliț.



De asemenea, este interzisă folosirea dispozitivelor pentru a captura, furniza sau transmite date în scopuri de pariuri sau jocuri de noroc.



Centre de prim ajutor



În complexul de la Wimbledon vor exista mai multe centre de prim ajutor, acestea desfășurându-și activitatea sub "St John's Ambulance". Două vor fi lângă Central, un centru va fi în apropierea Court 1, iar un altul între poarta de intrare cu numărul șapte și Terenul 2.

Bebelușii și copiii, ce și cum au voie în complex



Organizatorii sunt stricți și în ceea ce îi privește pe cei care vor veni cu bebeluși sau copii în cadrul complexului de la Wimbledon. Astfel, bebelușii și copiii sub 5 ani nu au voie pe următoarele terenuri: Central, Court 1, 2, 3, 12 și 18.



Pentru copiii cu vârsta de minim 5 ani este nevoie de bilet (preț întreg). Copiii cu vârsta până în 16 ani trebuie să fie supervizați de un adult, iar cei cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 vor fi acompaniați tot timpul de un adult pe durata șederii în complexul de la Wimbledon.





Biletele de acces, prețuri în funcție de zilele de concurs:







Băutură rafinată și căpșuni proaspete



Organizatorii Grand Slam-ului londonez se laudă nu doar cu tenis de calitate ci și cu mancare și băutură la nivelul importanței competiției. Alcoolul poate fi consumat doar în locurile special destinate, în caz contrar existând chiar riscul de a fi scos în afara complexului.



Pot fi servite căpșuni proaspete, pe durata celor două săptămâni fiind vândute aproximativ 140.000 de porții de acest fel. Nu vor lipsi din complex peștele, chipsurile, sandwich-urile, ceștile de ceai, laptele (undeva peste 30.000 de litri), celebra înghețată londoneză și sticlele de șampanie de cea mai bună calitate.



Organizatorii Grand Slam-ului londonez se laudă nu doar cu tenis de calitate ci și cu mancare și băutură la nivelul importanței competiției. Alcoolul poate fi consumat doar în locurile special destinate, în caz contrar existând chiar riscul de a fi scos în afara complexului.

Pot fi servite căpșuni proaspete, pe durata celor două săptămâni fiind vândute aproximativ 140.000 de porții de acest fel. Nu vor lipsi din complex peștele, chipsurile, sandwich-urile, ceștile de ceai, laptele (undeva peste 30.000 de litri), celebra înghețată londoneză și sticlele de șampanie de cea mai bună calitate.

Nu au fost uitați nici cei care consumă fără gluten - pot găsi produsele dorite la "Aorangi Food Court", "Conservatory Kitchen" și "Café Pergola".





Partenerii oficiali ai Wimbledon-ului pentru mâncare și băutură























Ce și cât s-a consumat în 2018:



Banane consumate de sportivi: 2.195 de kg

Sticle de șampanie: 21.917

Pește&Chips-uri: 17.170 porții

Înghețate: 76.603

Paste (sportivi): 4.253 porții

Sandwich-uri / baghete: 72.142

Căpșuni și cremă: 166.055 de porții

Ceai și cafea: 307.277

Bere: 117.507 halbe

Lapte: 34.572 de litri

Pizza: 23.630

Cremă de lapte: 9.848 de litri.

Articole de vestimentație (printre altele):

Șepci și pălării: 56.487

Prosoape cu Wimbledon: 25.472

Tricouri cu logo-ul Wimbledon: 19.144

Manșete: 16.178.

Prețuri orientative în 2019:

Prosop Wimbledon, mare: 43,00 € Candelă pahar Wimbledon: 30,00 €

Căni Wimbledon: între 10,00 € - 23,00 €

Pix Wimbledon: 3,00 €

Agendă Wimbledon: 10,00 €



Tenis spectacol și muzică de calitate





Pe lânga tenis spectacol, în complexul londonez te poți delecta și cu muzică de calitate. În fiecare zi vor exista concerte după următorul program: între 10:30 și 13:00 și între 18:00 și 20:00 (ora Londrei).



Iată programul complet al concertelor din 2019:

1 iulie: Red Hot and Blue Orchestra / Mark Allaway Quintet

2 iulie: Carousel String Quartet / Baseline Dixielanders

3 iulie: Sonic Saxophone Quartet / Bruce Adams / Karen Sharp Quintet

4 iulie: Matheus Nova Quintet / Allison Neale Quintet

5 iulie: Budapest Cafe Orchestra / Budapest Cafe Orchestra

6 iulie: Red Hot and Blue Orchestra / Red Hot and Blue Orchestra

8 iulie: Carousel String Quartet / The Dime Notes

9 iulie: Wandsworth Pops Orchestra / Baseline Dixielanders

10 iulie: Bossa Nueva / Robert Fowler Quintet

11 iulie: Merton Youth Concert Band / Matheus Nova Quintet

12 iulie: Merton Youth Jazz Orchestra / Red Hot and Blue Orchestra

13 iulie: Central Band of the Royal British Legion & Red Hot and Blue Orchestra / Red Hot and Blue Orchestra

14 iulie: Central Band of the Royal British Legion & Red Hot and Blue Orchestra / Red Hot and Blue Orchestra.

Afișul oficial al ediției din acest an







Bicicletele și Wimbledon-ul



Locul special unde pot fi lăsate bicicletele se află în cadrul parcului auto numărul 8 (se află la intrarea dinspre Church Road, lângă Court 1). Orice bicicletă găsită într-o altă parte a complexului va fi ridicată de poliție. Organizatorii nu răspund de siguranța acestora, spectatorii lăsându-le pe propria răspundere.



Locul special unde pot fi lăsate bicicletele se află în cadrul parcului auto numărul 8 (se află la intrarea dinspre Church Road, lângă Court 1). Orice bicicletă găsită într-o altă parte a complexului va fi ridicată de poliție. Organizatorii nu răspund de siguranța acestora, spectatorii lăsându-le pe propria răspundere.

Muzeul de la Wimbledon



Complexul londonez găzduiește "The Wimbledon Lawn Tennis Museum" care este amplasat lângă poarta cu numărul 4. Poate fi vizitat doar pe durata Grand Slam-ului. Orarul: între 9:30 și 20:00 (ora Londrei). Prețul unui bilet este de £13 pentru adulți, £11 pentru studenți elevi și £8 pentru copiii cu vârsta până în 16 ani.







Hill - Locul de întâlnire al generațiilor de peste jumătate de secol



Cunoscut și drept "Aorangi Terrance", Hill (celebru deal) este situat la nord de Court 1. Este locul de unde putem vedea zilnic imagini în transmisiile tv. A fost denumit "Henman Hill" în perioada în care mândria britanicilor a fost Tim Henmann, iar mai apoi "Murray Mound" odată cu titlurile lui Andy de la Wimbledon.



Locuri din Londra unde pot fi urmărite meciurile de la Wimbledon



Pentru cei care vor fi pe perioada turneului de la Wimbledon în Londra, avem aici o listă a celor mai importante locuri din capitala Angliei unde pot fi vizionate meciurile de la cel de-al treilea Grand Slam al anului din tenisul mondial: One New Change Roof Terrace, St Paul’s, Pitch Stratford, Granary Square, St James’s Market, Eccleston Yards, Summer by the River in London Bridge, British Summer Time Open House, Cardinal Place in Victoria, Brown Hart Gardens, Wembley Park, Skylight, St Katharine Docks, Flat Iron Square și The Hamptons at Regent's Place and Broadgate.





Orele la care se joacă la Wimbledon



Accesul pe arenele din complex este posibil începând cu ora 10:30 (ora Londrei), iar părăsirea incintei trebuie făcută într-o jumătate de oră de la terminarea ultimului meci.



Partidele vor debuta la ora 13:00 pe Central în primele 11 zile și de la ora 14:00 pentru weekend-ul în care vor avea loc finalele.



Pe Court 1 disputele vor începe la ora 13:00 în toate cele 13 zile de întreceri. Pe celelalte terenuri, partidele vor începe la ora 11:30 (ora Londrei, desigur).



Accesul pe arenele din complex este posibil începând cu ora 10:30 (ora Londrei), iar părăsirea incintei trebuie făcută într-o jumătate de oră de la terminarea ultimului meci.

Partidele vor debuta la ora 13:00 pe Central în primele 11 zile și de la ora 14:00 pentru weekend-ul în care vor avea loc finalele.

Pe Court 1 disputele vor începe la ora 13:00 în toate cele 13 zile de întreceri. Pe celelalte terenuri, partidele vor începe la ora 11:30 (ora Londrei, desigur).

Diferența de fus orar între București și Londra este de două ore. Când în România este ora 12:00, la Londra este 10:00.

De știut: Pentru a reintra în complex este nevoie de o brățară specială pe care cei care au bilet valabil o pot lua de la porțile 5 și 13 (se deschid zilnic după ora 10:30 - ora Londrei). Fără aceasta, o revenire în complex nu va fi posibilă.



Parcările din complex



Complexul de la Wimbledon oferă parcări pentru cei care doresc să vină la turneu cu mașina. Parcările sunt următoarele: 3, 4, 5, 6, 8 și 10. Se pot face rezervări sau se poate închiria chiar și de la fața locului (în funcție, desigur, de disponibilitate). Parcările 6 și 10 pot oferi locuri fără să fi făcut o rezervare. Se deschid la ora 6 (ora Londrei), iar o zi costă £30. Pentru motocicliști există parcarea 4, la un preț de £10 pe zi.





Spectatori - ce a fost în 2018



Conform organizatorilor, la ediția din 2018 a Wimbledon-ului au luat parte în total 473.169 de spectatori în cele 13 zile de concurs. În 2017 au fost 473.372 de spectatori (tot în 13 zile de întreceri).







Partenerii oficiali ai Grand Slam-ului de la Wimbledon







Robinsons - "Official Soft Drink" (începând din 1935)





IBM - Furnizorul echipamentelor tehnice (începând din 1990)





Lanson - Șampania oficială (începând din 2001)





Ralph Lauren - Îmbrăcămintea oficială (începând din 2006)







HSBC - Banca oficială (începând din 2008)







Evian - apa oficială (începând din 2008)





Lavazza - furnizorul oficial de cafea (începând din 2011)







Stella Artois, berea oficială (începând din 2014)





Jaguar, mașina oficială (începând din 2015)





Haagen-Dazs, <înghețata> oficială a turneului





Pimm's - Partener oficial începând din 2017





American Express, începând din 2018







Wimbledon Channel, pe YouTube, Twitter și Facebook





Al treilea turneu de Grand Slam al anului are un canal propriu unde pot fi văzute meciurile competiției, dar și un radio. Emisia începe la ora 9:00 și se încheie odată cu ultimul meci al zilei. La microfonul postului vor veni diferite personalități (foști jucători de exemplu), dar vor fi și stiri de ultim moment și informații cu privire la scoruri sau prognoza meteo. Canalul oficial poate fi găsit pe site-ul competiției, pe YouTube, Twitter și Facebook.









Trofeele de la Wimbledon



Campionul de pe tabloul de simplu masculin primește un trofeu cu o înălțime de 47 de centimetri și un diametru de 19 centimetri. Se acordă începând cu 1887, iar pe el scrie "The All England Lawn Tennis Club Single Handed Champion of the World". Campioană primește un trofeu rotund de argint cu un diametru de 48 de centimetri, care este decorat cu figuri mitologice - "Venus Rosewater Dish".







Transmisia TV



Pe toate cele 18 terenuri pe care se vor juca meciuri oficiale vor exista transmisiuni în direct. Prima ediție televizată a Wimbledon-ului a avut loc în 1937, iar în 1967 au fost transmise primele imagini color de la Londra.



BBC (televiziunea care asigură transmisiile de la Wimbledon) va acoperi evenimentul cu aproximativ 100 de camere. Numai pe Central există 120 de locuri pentru comentatori. Mai mult de 80 de televiziuni vor transmite imagini de la fața locului.



În România, competiția va fi transmisă în direct de Eurosport (1, 2, HD și Player).

Aici poți vedea lista completă a tuturor televiziunilor care vor transmite Wimbledon-ul, pe fiecare țară în parte.









Arbitrii de la Wimbledon



În total, la ediția din 2018 a Wimbledon-ului vor fi 358 de oficiali care vor asigura buna desfășurare a Grand Slam-ului londonez. Din aceștia, 330 vor fi arbitrii de scaun și de linie. În total, vor fi peste 650 de meciuri care vor fi arbitrate pe cele 18 terenuri de la Wimbledon.



42 de arbitri de scaun vor fi delegați în fiecare zi pentru a conduce partidele de la Wimbledon. Adrian Wilson va fi șeful arbitrilor la Londra. Hawk-Eye-ul va împărți dreptatea pe următoarele terenuri: Central, Court, 1, 2 și 3. Arbitrii de linie vor lucra după următorul program: 75 de minute cu alte 75 de minute de pauză.











Lista câștigătorilor de la Wimbledon care nu au pierdut set până la ridicarea trofeului



Feminin:



2013 - Marion Bartoli

2010 - Serena Williams

2008 - Venus Williams

2002 - Serena Williams

1999 - Lindsay Davenport

1990 - Martina Navratilova

1986 - Martina Navratilova

1984 - Martina Navratilova

1983 - Martina Navratilova

1981 - Chris Lloyd



Masculin:



2017 - Roger Federer

1976 - Bjorn Borg

1963 - Chuck McKinley

1955 - Tony Trabert

1938 - Don Budge

1913 - Anthony Wilding

1905 - Laurence Doherty

1904 - Laruence Doherty

1903 - Laurence Doherty

1894 - Joshua Pim

1884 - William Renshaw













Cine a câștigat la Wimbledon în 2018



Feminin: Angelique Kerber

Masculin: Novak Djokovic

Dublu feminin: Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková

Dublu masculin: Mike Bryan / Jack Sock

Dublu mixt: Alexander Peya / Nicole Melichar.









Performanțele românilor la Wimbledon

De-a lungul timpului, sportivii din România nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost câștigat de vreun jucător din țară noastră. Cea mai bună performanță îi aparține lui Ilie Năstase, două finale. În 1972, "Nasty" a fost învins în cinci seturi de Stan Smith (6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar în 1976 a fost depășit de Bjorn Borg (4-6, 2-6, 7-9). În clasamentul performanțelor urmează Simona Halep, cu semifinala din 2014 (a fost învinsă de Eugenie Bouchard).











Regula "albului" a existat și la US Open, însă americanii au renunțat la ea începând din 1972.













Wimbledon-ul, singurul turneu de Grand Slam pe iarbă











Turneul de la Wimbledon a rămas singurul de Grand Slam din calendar care se mai desfășoară pe iarbă. Pe acesta suprafață s-a jucat la US Open până în 1975, iar la Australian Open până în 1988. Singură excepție: Roland Garros-ul, care s-a ținut mereu pe zgura. Rachetele de lemn au fost folosite în 1987 pentru ultima dată la Wimbledon.

Turneul de la Wimbledon a rămas singurul de Grand Slam din calendar care se mai desfășoară pe iarbă. Pe acesta suprafață s-a jucat la US Open până în 1975, iar la Australian Open până în 1988. Singură excepție: Roland Garros-ul, care s-a ținut mereu pe zgura. Rachetele de lemn au fost folosite în 1987 pentru ultima dată la Wimbledon.





De știut din istoria Wimbledon-ului

Cele mai multe meciuri disputate la Wimbledon, la masculin: Jean Borota: 223. Între 1922-1939 și 1948-1964. Cele mai multe meciuri disputate la Wimbledon, la feminin: Martina Navratilova 326. Jucătorul cel mai slab clasat în ierarhie care a câștigat turneul: Goran Ivanisevic: locul 125 ATP, în 2001 (a beneficiat de un wild-card). Jucatoarea cu cea mai slabă clasare care s-a impus la Wimbledon: Venus Williams, în 2007. Se află la acel moment pe locul 31 (favorită numărul 23). Cel mai tânăr câștigător al Wimbledon-ului: Boris Becker, în 1985: 17 ani și 227 de zile. Cea mai tânăra câștigătoare de la Wimbledon: Lottie Dod, în 1887: 15 ani și 285 de zile. Cea mai lungă finală din istoria Wimbledon-ului: Roger Federer vs Rafael Nadal, din 2008. A durat 4 ore și 48 de minute. Cel mai lung meci din istoria turneului londonez: John Isner vs Nicolas Mahut, în 2010: 11 ore și 5 minute.

Finală cu cele mai multe game-uri jucate: Roger Federer vs Andy Roddick, în 2009: 77 de game-uri. Meciul cu cele mai multe game-uri din istoria Wimbledon-ului: John Isner vs Nicolas Mahut, 2010: 183 de game-uri. Cea mai lungă finală feminină: Lindsay Davenport vs Venus Williams, în 2005: două ore și 45 de minute. Cel mai lung meci din turneul feminin: Chanda Rubin vs Patricia Hy-Boulais, în 1995: trei ore și 45 de minute. Golden Set (set câștigat fără punct pierdut): Yaroslava Shvedova în 2012, împotriva sportivei Sara Errani. Setul a durat 15 minute. Jucătorul cu cei mai mulți ași într-o ediție: Goran Ivanisevic. A reușit 212 în 2001, atunci când a și câștigat competiția. Jucatoarea cu cei mai mulți ași într-o ediție: Alexandra Stevenson (USA, 1999) și Serena Williams (USA - 2008). Ambele cu câte 57 de ași. Wimbledon, istorie, tradiții, începuturi



1877, momentul startului



În urmă cu 141 de ani, Wimbledon-ul pleca la drum. Concursul era pe atunci destinat doar bărbaților. Au fost 22 de jucători, fiecare plătind o guinee pentru a participa. Turneul a fost câștigat de Spencer Gore, un jucător de cricket din Surrey, în vârstă de 27 de ani. El l-a învins în finală pe William Marshall în trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, în doar 48 de minute. Învingătorul a primit 12 guinee și o cupa de argint.







Din anul 1884 au fost adăugate turneele de fete și pentru dublu masculin, iar în 1913 au avut loc primele competiții la dublu feminin și dublu mixt.

De asemenea, până în 1922 câștigătorul era calificat automat în finală ediției următoare, iar în 1937 a avut loc prima ediție televizată. La fel că și în cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor până în 1968, atunci când a debutat "era Open".



Prima ediție la care au participat femeile - 1884







Cum arăta complexul în 1922







1937, prima ediție televizată a Wimbledon-ului







Arena centrală, bombardată în 1940







Bjorn Borg, la ediția din 1981







Martina Navratilova, la turneul din 1990







Lista tuturor câștigătoarelor de la Wimbledon:



2018 Angelique Kerber

2017 Garbine Muguruza

2016 Serena Williams

2015 Serena Williams

2014 Petra Kvitova

2013 Marion Bartoli

2012 Serena Williams

2011 Petra Kvitova

2010 Serena Wiliams

2009 Serena Williams

2008 Venus Williams

2007 Venus Williams

2006 Amelie Mauresmo

2005 Venus Williams

2004 Maria Sharapova

2003 Serena Williams

2002 Serena Williams

2001 Venus Williams

2000 Venus Williams

1999 Lindsay Davenport

1998 Jana Novotna

1997 Martina Hingis

1996 Steffi Graf

1995 Steffi Graf

1994 Conchita Martinez

1993 Steffi Graf

1992 Steffi Graf

1991 Steffi Graf

1990 Martina Navratilova

1989 Steffi Graf

1988 Steffi Graf

1987 Martina Navratilova

1986 Martina Navratilova

1985 Martina Navratilova

1984 Martina Navratilova

1983 Martina Navratilova

1982 Martina Navratilova

1981 Chris Evert Lloyd

1980 Evonne Goolagong Cawley

1979 Martina Navratilova

1978 Martina Navratilova

1977 Virgina Wade

1976 Chris Evert

1975 Billie Jean King

1974 Chris Evert

1973 Billie Jean King

1972 Billie Jean King

1971 Evonne Goolagong

1970 Margaret Court

1969 Ann Jones

1968 Billie Jean King



Începutul Erei Open



1967 Billie Jean King

1966 Billie Jean King

1965 Margaret Smith

1964 Maria Bueno

1963 Margaret Smith

1962 Karen Susman

1961 Angela Mortimer

1960 Maria Bueno

1959 Maria Bueno

1958 Althea Gibson

1957 Althea Gibson

1956 Shirley Fry

1955 Louise Brough

1954 Maureen Connolly

1953 Maureen Connolly

1952 Maureen Connolly

1951 Doris Hart

1950 Louise Brough

1949 Louise Brough

1948 Louise Brough

1947 Margaret Osborne

1946 Pauline Betz



Între 1940 și 1945 nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea Război Mondial



1939 Alice Marble

1938 Helen Moody

1937 Dorothy Round

1936 Helen Jacobs

1935 Helen Moody

1934 Dorothy Round

1933 Helen Moody

1932 Helen Moody

1931 Cilly Aussem

1930 Helen Moody

1929 Helen Wills

1928 Helen Wills

1927 Helen Wills

1926 Kitty Godfree

1925 Suzanne Lenglen

1924 Kitty McKane

1923 Suzanne Lenglen

1922 Suzanne Lenglen

1921 Suzanne Lenglen

1920 Suzanne Lenglen

1919 Suzanne Lenglen



Între 1915 și 1918 nu s-a disputat din cauza Primului Război Mondial



1914 Dorothea Lambert Chambers

1913 Dorothea Lambert Chambers

1912 Ethel Larcombe

1911 Dorothea Lambert Chambers

1910 Dorothea Lambert Chambers

1909 Dora Boothby

1908 Charlotte Sterry

1907 May Sutton

1906 Dorothea Douglass

1905 May Sutton

1904 Dorothea Douglass

1903 Dorothea Douglass

1902 Muriel Robb

1901 Charlotte Sterry

1900 Blache Hillyard

1899 Blache Hillyard

1898 Charlotte Cooper

1897 Blanche Hillyard

1896 Charlotte Cooper

1895 Charlotte Cooper

1894 Blanche Hillyard

1893 Lottie Dod

1892 Lottie Dod

1891 Lottie Dod

1890 Lena Rice

1889 Blanche Hillyard

1888 Lottie Dod

1887 Lottie Dod

1886 Blanche Bingley

1885 Maud Watson

1884 Maud Watson

Lista tuturor câștigătorilor de la Wimbledon:





2017 Roger Federer

2016 Andy Murray

2015 Novak Djokovic

2014 Novak Djokovic

2013 Andy Murray

2012 Roger Federer

2011 Novak Djokovic

2010 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2007 Roger Federer

2006 Roger Federer

2005 Roger Federer

2004 Roger Federer

2003 Roger Federer

2002 Lleyton Hewitt

2001 Goran Ivanisevic

2000 Pete Sampras

1999 Pete Sampras

1998 Pete Sampras

1997 Pete Sampras

1996 Richard Krajicek

1995 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1993 Pete Sampras

1992 Andre Agassi

1991 Michael Stich

1990 Stefan Edberg

1989 Boris Becker

1988 Stefan Edberg

1987 Pat Cash

1986 Boris Becker

1985 Boris Becker

1984 John McEnroe

1983 John McEnroe

1982 Jimmy Connors

1981 John McEnroe

1980 Bjorn Borg

1979 Bjorn Borg

1978 Bjorn Borg

1977 Bjorn Borg

1976 Bjorn Borg (6-4, 6-2, 9-7 cu Ilie Năstase)

1975 Arthur Ashe

1974 Jimmy Connors

1973 Jan Kodes

1972 Stan Smith (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 cu Ilie Năstase)

1971 John Newcombe

1970 John Newcombe

1969 Rod Laver

1968 Rod Laver



Începutul Erei Open



1967 John Newcombe

1966 Manuel Santana

1965 Roy Emerson

1964 Roy Emerson

1963 Chuck McKinley

1962 Rod Laver

1961 Rod Laver

1960 Neale Fraser

1959 Alex Olmedo

1958 Ashley Cooper

1957 Lew Hoad

1956 Lew Hoad

1955 Tony Trabert

1954 Jaroslav Drobny

1953 Vic Seixas

1952 Frank Sedgman

1951 Dick Savitt

1950 Bugde Patty

1949 Ted Schroeder

1948 Bob Falkenburg

1947 Jack Kramer

1946 Yvon Petra



Între 1940 și 1945 nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea Război Mondial



1939 Bobby Riggs

1938 Don Budge

1937 Don Budge

1936 Fred Perry

1935 Fred Perry

1934 Fred Perry

1933 Jack Crawford

1932 Ellsworth Vines

1931 Sidney Wood

1930 Bill Tilden

1929 Henri Cochet

1928 Rene Lacoste

1927 Henri Cochet

1926 Rene Lacoste

1925 Rene Lacoste

1924 Jean Borotra

1923 Bill Johnston

1922 Gerald Patterson

1921 Bill Tilden

1920 Bill Tilden

1919 Gerald Patterson



Între 1915 și 1918 nu s-a disputat din cauza Primului Război Mondial



1914 Norman Brookes

1913 Anthony Wilding

1912 Anthony Wilding

1911 Anthony Wilding

1910 Anthony Wilding

1909 Arthur Gore

1908 Arthur Gore

1907 Norman Brookes

1906 Laurence Doherty

1905 Laurence Doherty

1904 Laurence Doherty

1903 Laurence Doherty

1902 Laurence Doherty

1901 Arthur Gore

1900 Reginald Doherty

1899 Reginald Doherty

1898 Reginald Doherty

1897 Reginald Doherty

1896 Harold Mahony

1895 Wilfred Baddeley

1894 Joshua Pim

1893 Joshua Pim

1892 Wilfred Baddeley

1891 Wilfred Baddeley

1890 Willoughby Hamilton

1889 William Renshaw

1888 Ernest Renshaw

1887 Herbert Lawford

1886 William Renshaw

1885 William Renshaw

1884 William Renshaw

1883 William Renshaw

1882 William Renshaw

1881 William Renshaw

1880 John Hartley

1879 John Hartley

1878 Frank Hadow

1877 Spencer Gore.

2018 Novak Djokovic























Pe 21 iunie 1937, Bunny Austin l-a învins pe George Rogers în ceea ce a fost primul meci de tenis televizat de către BBC. Spre deosebite de celelalte trei turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros și US Open), Wimbledon-ul impune culoarea echipamentului. Astfel, turneul este foarte bine recunoscut după verdele suprafeței de joc (iarbă) și după echipamentele albe ale jucătorilor participanți.