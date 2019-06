LiveText Simona Halep vs Angelique Kerber 1-2

WTA Eastbourne

1:2 Germanca sta foarte bine in ralurile lungi, dure, forehandul ii functioneaza perfect pana acum, iar game-ul se anunta unul dificil (0-30). Putina miscare in picioarele Simonei, iar Kerber o penalizeaza. Trei mingi de break: Angie este bine fixata pe picioare, trimite violent, este jucatoarea mai activa in aceste momente. Kerber este in permanenta cu picioarele in teren, intalneste mingea devreme, este cea care dicteaza ritmul: break la 15, Angie conduce acum cu 2-1 in primul set







1:1 Kerber deschide bine terenul cu forehandul, iar Simona nu mai poate returna cu reverul - trimite pe culoarul de dublu (15-0). Fiecare dintre jucatoare incearca sa-ti puna in evidenta armele, se joaca destul de putin pe mediana. Angie isi calculeaza miscarile pentru forehand, iar inside-out-ul este castigator (30-15). Returul nu este momentan la un nivel prea inalt in dreptul Simonei, iar Kerber isi castiga serviciul fara nicio emotie (1-1)







1:0 Meciul a inceput cu Halep la serviciu. Forehand castigator al Simonei, 15-0. Nemtoaica pune multa forta intr-un rever, mingea se duce dincolo de baseline (30-0). Serviciu bun al Simonei, pe corp, 40-0. Halep ajunge cu dificultate la o scurta a adversarei, dar Angie inchide punctul cu terenul gol (40-15). Forehandul lui Kerber incepe sa aiba adancime, iar defensiva Simonei simte acest lucru (40-30). Nu apar complicatiile, backhandul nemtoaicei trimite mingea in fileu, este 1-0 pentru sportiva noastra





S-a incheiat incalzirea, va incepe in scurt timp partida din sferturi







Mariana Alves este arbitrul din scaun al partidei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire, vreme frumoasa la Eastbourne







Simona și Angie au oferit la aproape fiecare ocazie meciuri spectaculoase, adevărate bătălii din care învingătoarea a ieșit sleită de puteri. Halep și Kerber s-au întâlnit de zece ori, iar duelurile lor au devenit deja adevărate "clasice" ale circuitului WTA. Acum, meciul de la Eastbourne va fi un test important pentru amândouă înainte de startul Wimbledon-ului, al treilea Grand Slam al anului. Partida din sferturile competiției este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





2009, Saint Raphael: 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep.