LiveText Simona Halep vs Polona Hercog 6-1, 4-3

WTA Eastbourne

4:3 Mai agresiva, Polona deschide foarte bine terenul, face pasul la fileu, iar acum conduce cu 30-15. Este o schimbare in planul tactic din partea slovenei. Urmeaza insa un nou forehand scapat de sub control. Asa cum am zis si mai jos, puterea este nimic fara control, iar slovena arata din plin acest lucru (30-30). Polona nu are timpul necesar pentru a se aseza corespunzator pentru a face diferenta cu dreapta, iar acum Halep are minge de 4-3...Apare insa prima dubla greseala a Simonei - egalitate. Serviciul pe corp ii aduce Simonei inca o minge de game. De aceasta dat, este fructificata: tabela arata 4-3 pentru Simona, dupa ce in urma cu doar cateva minute este 3-2 cu break pentru Hercog







3:3 Dupa un prim punct castigat, Simona a trimis in aut cu o dreapta in cross scurt (15-15). Polona se tot apara cu slice-ul, dar pana la urma nu mai poate face fata: 15-30. Serviciul o ajuta din nou pe Hercog, inca un serviciu pe corp (30-30). Halep isi construieste foarte bine punctul, are rabdare, a trimis spre reverul adversarei, iar acum are minge de rebreak (30-40). Din plasare pe inainte, Simona gaseste un passing absolut superb cu reverul. Se face 3-3, iar Hercog loveste puternic mingea de frustrare...







Simona Halep l-a chemat pe Daniel Dobre, iar acesta a indemnat-o la calm







2:3 Hercog este din ce in ce mai precisa in executii, trmite foarte bine cu reverul (0-15). Halep rateaza executia pe o minge moale, fara inaltime: 0-30. Inca o eroare: cu reverul in cross: 0-40. Apare break-ul, la zero chiar, dupa un game in care Halep a facut numai cadouri. A fost , de departe, cel mai neinspirat game de pana acum...Grabita, usor nervoasa (dupa o ratare), Halep i-a oferit practic avantajul de pe tabela pe tava adversarei.







2:2 Polona serveste foarte bine pe corp, castiga timp pretios si apoi inchide punctele cu o mare siguranta (30-0). Lasata usor pe spate, Simona rateaza backhandul, se face 40-0. Retur blocat formidabil al Simonei: cu reverul in lungul liniei (40-15). Inca o data returul face diferenta: cat de bine simte mingea Simona cu acest procedeu (40-30). As al Polonei, tabela arata din nou echilibru: 2-2







2:1 Simona stie cum sa faca pasul din defensiva in ofensiva, se foloseste de forta loviturilor adversarei, iar apoi inchide punctul in lungul de linie (cu forehandul). Simona continua sa serveasca bine cu primul (30-0). Backhandul in lungul liniei este foarte aspru, iar Hercog nu mai poate returna peste plasa (40-0). Game-uri sigure de serviciu pentru Halep. Simona isi misca incredibil picioarele, isi face loc, iar apoi trimite perfect cu dreapta inside-out. Fostul lider mondial conduce acum cu 2-1 in setul al doilea. Cat de bine ar veni acum un break, i-ar afecta din plin moralul si asa zdruncinat al slovenei...







1:1 Simona incearca sa ajunga la o minge care a ajuns in terenul ei si cu ajutorul fileului - a evitat la timp o posibila accidentare. Polona serveste foarte bine, variaza, face diferenta cu cel pe corp (este atat de bun in special pe iarba). Game alb al slovenei, se face 1-1 in setul al doilea. A fost cel mai bun game de serviciu pentru Polona (de pana acum, cel putin)







1:0 Setul al doilea incepe cu Halep la serviciu si cu mingi noi. Din interiorul careului de serviciu, Halep nu poate ghida mingea peste fileu (0-15), se aude un "ăăăă" general din tribune. Polona schimba viteza de executie, dar forta este nimic fara control. Drept urmare, mingea se duce mult in aut (30-15). Game lejer pentru jucatoarea noastra: fara complicatii, fara probleme, fara ezitari: 1-0







6:1 Intrata in teren si stabila pe picioare, Simona trimite direct castigator cu returul (dreapta inversa). Desi ajunge la o scurta a Simonei, Polona nu mai poate impinge mingea peste fileu: 0-40. Sunt deja trei mingi de set pentru jucatoarea noastra. Polona nu se da inca batuta: scoate de la naftalina o dreapta in cross lung: nimic de facut pentru Halep (15-40). Urmeaza un serviciu de nereturnat (30-40). Este anulata si a treia minge de set, dupa un raliu in care slice-ul a fost folosit de catre ambele jucatoare. O usoara pasivitate aratata de Simona in ultimele minute. Revine insa si inventeaza un passing de mare calitate dintr-o defensiva grea. Strange apoi pumnul, a patra minge de set. Nici aceasta nu este fructificata - serviciul este o arma importanta pentru slovena. Cu toate ca Hercog se apara grupat, ofensiva Simonei este la inaltime: a cincea minge de set. Nu se incheie nici aici mansa, inca o egalitate. Polona ajunge la o minge din apropierea fileului, dar voleul duce mingea in afara terenului: a sasea minge de set pentru Halep. Hercog termina setul cu o eroare nefortata, iar mansa se incheie dupa 31 de minute, scor 6-1. Halep vs Hercog: 9-0/ 6-11 raportul lovituri castigatoare/erori nefortate







5:1 Simona face spectacol: ajunge la o scurta, iar apoi agata mingea de la fileu si o trimite cu spatele in terenul advers (executie a la Federer). Dupa acest procedeu, Halep isi permite sa zambeasca (15-0). Simona serveste precis, este in control, trimite mingea cu rapiditate in terenul advers, iar Polona nu are vreun raspuns (40-0). In criza de idei, Hercog incearca o scurta, dar este o executie complet ratata: intre timp, este 5-1 pentru Halep







4:1 Pe serviciul doi al Polonei, Simona face pasul in fata, trimite la limita, aproape de linia de fund, iar slovena nu mai are ce face (15-15). Simona nu face niciun pas inapoi, se poate citi multa concetrare pe fata ei, insa Hercog revine si egaleaza la 30 cu ajutorul serviciului. Inca o data serviciul o ajuta: 40-30. Dupa ce a scos-o mult pe Polona din teren cu o dreapta inside-out, Halep a inchis punctul cu o scurta minunata: 40-40. Hercog cere reluarea oficiala, nu este dubla greseala, se va relua punctul. Un pic departe de minge, Halep trimite in fileu cu backhandul. Dupa ce a castigat punctul, Polona striga un "Haide!" Hercog castiga primul game din acest set, Simona conduce cu 4-1 si va urma la serviciu







4:0 Mingea din serviciu capata traiectorii "straine" pentru defensiva Polonei (15-0). De la lansare, Halep sta foarte bine pana in acest moment. Total puncte: 15-4. Se joaca pana acum intr-o singura directie, Polona nu o incomodeaza cu aproape nimic pe jucatoarea noastra (40-0). Inca nu se face 4-0, un contre-pied al Simonei gaseste doar plasa (40-15). Returul slovenei este unul agresiv, cu multa rautate: 40-30. Simona ridica pumnul dupa un rever in lungul liniei care gaseste foarte bine culoarul: 4-0







Polona a cerut ajutorul antrenorului, vom vedea ce va urma







3:0 Hercog serveste foarte bine, mingea capata o viteza superioara pe iarba de la Eastbourne (15-0). Un retur in picioarele adversarei face diferenta: cat de bine sta Halep pe picioare (15-15). Intrata in teren pe o minge moale, Polonei ii este greu sa se aplece atat de mult, iar slice-ul de forehand se duce mult in aut (15-30). Slovena accelereaza cu dreapta, iar Halep nu mai poate returna (30-30). Intrata in teren, Halep este de neoprit cu forehandul inside-in: este minge de 3-0 pentru jucatoarea noastra. Zidul Halep se misca perfect dintr-o parte in alta, o obliga pe Polona sa returneze numai din deplasare, iar pana la urma mingea se opreste in banda fileului. S-a facut 3-0 pentru Halep, cu doua break-uri...







2:0 Dupa un atac aspru cu forehandul, Simona trimite in fileu cu reverul (0-15). Desi este o sportiva inalta, Polona se apara foarte bine cu ajutorul slice-ului. Pana in acest moment, Halep serveste cu mult efect, iar mingea fuge efectiv de adversara (30-15). Se apara cu slice-ul de rever slovena, dar acest lucru nu poate tine la nesfarsit: Halep isi adjudeca punctul, iar apoi face 2-0 pe tabela - joc sigur pentru numarul 7 WTA







1:0 Disputa a inceput cu Polona la serviciu. Dupa un prim punct castigat doar datorita serviciului, slovena comite o dubla greseala (15-15). Un duel cu dreapta in cross ii revine Simonei: 15-30. Atacuri foarte bune ale Simonei, pana la urma defensiva slovenei cedeaza sub asaltul loviturilor venite din terenul advers: 15-40. Halep se misca foarte bine, acopera perfect baseline-ul, returneaza mingea din urcare, iar Polona nu mai poate ramane in raliu: break al Simonei: 1-0







S-a terminat incalzirea, in curand va incepe meciul din optimi







Bate vantul la Eastbourne, iar mai devreme au cazut si unele picaturi







Cecilia Alberti este arbitrul din scaun al partidei







Cu un serviciu puternic și cu un forehand exploziv, Polona Hercog i-a dat ceva bătăi de cap Simonei Halep la Miami, în acest an. Halep a interpretat o partitură agresivă contra lui Hsieh, lucru de care are nevoie și contra adversarei de miercuri. Meciul din optimile turneului de la Eastbourne este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Dacă va ajunge în sferturi, Simona va da peste Angelique Kerber (Germania, 5 WTA).







Turneul de la Eastbourne face parte din categoria Premier, are premii totale în valoare de $998,712, se dispută pe iarbă și are loc în perioada 23-29 iunie. Directorul competiției este Gavin Fletcher, iar ultima campioană este Caroline Wozniacki.