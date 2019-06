Wimbledon: Simona Halep, desemnată cap de serie numărul 7; Roger Federer, al doilea favorit, peste Rafael Nadal

Capii de serie de la feminin:





1 BARTY, Ashleigh (puncte de apărat - 130)

2 OSAKA, Naomi (130)

3 PLISKOVA, Karolina (240)

4 BERTENS, Kiki (430)

5 KERBER, Angelique (2000)

6 KVITOVA, Petra (10)

7 HALEP, Simona (130)

8 SVITOLINA, Elina (10)

9 STEPHENS, Sloane (10)

10 SABALENKA, Aryna (10)

11 WILLIAMS, Serena (1300)

12 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

13 BENCIC, Belinda (SUI)

14 WOZNIACKI, Caroline (DEN)

15 WANG, Qiang (CHN)

16 VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

17 KEYS, Madison (USA)

18 GOERGES, Julia (GER)

19 KONTA, Johanna (GBR)

20 KONTAVEIT, Anett (EST)

21 MERTENS, Elise (BEL)

22 VEKIC, Donna (CRO)

23 GARCIA, Caroline (FRA)

24 MARTIC, Petra (CRO)

25 ANISIMOVA, Amanda (USA)

26 MUGURUZA, Garbine (ESP)

27 KENIN, Sofia (USA)

28 HSIEH, Su-Wei (TPE)

29 KASATKINA, Daria (RUS)

30 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

31 SAKKARI, Maria (GRE)

32 TSURENKO, Lesia (UKR)



Capii de serie de la masculin:





1 DJOKOVIC, Novak (2.000)

2 FEDERER, Roger (360)

3 NADAL, Rafael (720)

4 ANDERSON, Kevin (1200)

5 THIEM, Dominic (10)

6 ZVEREV, Alexander (90)

7 TSITSIPAS, Stefanos (180)

8 NISHIKORI, Kei (360)

9 ISNER, John (720)

10 KHACHANOV, Karen (180)

11 MEDVEDEV, Daniil (RUS)

12 FOGNINI, Fabio (ITA)

13 CILIC, Marin (CRO)

14 CORIC, Borna (CRO)

15 RAONIC, Milos (CAN)

16 MONFILS, Gael (FRA)

17 BERRETTINI, Matteo (ITA)

18 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

19 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

20 SIMON, Gilles (FRA)

21 GOFFIN, David (BEL)

22 WAWRINKA, Stan (SUI)

23 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

24 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

25 DE MINAUR, Alex (AUS)

26 PELLA, Guido (ARG)

27 POUILLE, Lucas (FRA)

28 PAIRE, Benoit (FRA)

29 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

30 EDMUND, Kyle (GBR)

31 DJERE, Laslo (SRB)

32 LAJOVIC, Dusan (SRB)



La dublu masculin, Jean-Julien Rojer și Horia Tecău vor fi capi de serie numărul 5. Pe tabloul feminin de dublu, Irina Camelia Begu și Monica Niculescu vor fi favorite numărul 15.





Campionii en-titre de la Wimbledon sunt Angelique Kerber (Germania) și Novak Djokovic (Serbia). În proba de dublu, la ediția din 2018 s-au impus perechile Barbora Krejcikova (Cehia) / Katerina Siniakova (Cehia) și Mike Bryan (SUA) / Jack Sock (SUA).





