​​WTA Eastbourne: Bertens, Kerber, Sabalenka și Wozniacki, în optimi / Svitolina, Stephens, Bencic și Vondrousova au fost eliminate (Rezultatele zilei)

Kiki Bertens (favorită nr. 3), Angelique Kerber (4), Aryna Sabalenka (8) și Caroline Wozniacki (11, campioană en-titre) se numără printre jucătoarele care s-au calificat, alături de Simona Halep, în optimile competiției de la Eastbourne. Ziua de marți nu a fost una lipsită de surprize, Elina Svitolina (5), Sloane Stephens (7), Belinda Bencic (10) și Marketa Vondrousova (13) fiind cele mai importante nume eliminate.





Rezultatele înregistrate marți la Eastbourne:





Primul tur:

Samantha Stosur (AUS) vs Sofia Kenin (USA) 6-2, 6-3

Lesia Tsurenko (UKR) vs Zarina Diyas (KAZ) 6-2, 6-2

Polona Hercog (SLO) vs Barbora Strycova (CZE) 7-6 (7/3), 0-1 (abandon)

Belinda Bencic (SUI/N.10) vs Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-4





Turul al doilea:

Ons Jabeur (TUN) vs Mandy Minella (LUX) 2-6, 6-2, 6-1

Johanna Konta (GBR/N.14) vs Maria Sakkari (GRE) 6-4, 7-6 (7/4)

Zhang Shuai (CHN) vs Daria Gavrilova (AUS) 6-3, 6-1

Angelique Kerber (GER/N.4) vs Samantha Stosur (AUS) 6-4, 6-4

Rebecca Peterson (SWE) vs Lesia Tsurenko (UKR) 7-6 (8/6), 6-4

Polona Hercog (SLO) vs Pauline Parmentier (FRA) 2-6, 6-2, 7-6 (7/4)

Aryna Sabalenka (BLR/N.8) vs Tamara Zidanšek (SLO) 6-2, 6-3

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) vs Andrea Petkovic (GER) 6-4, 6-4

Anna-Lena Friedsam (GER) vs Anett Kontaveit (EST/N.16) 6-3, 6-4

Kiki Bertens (NED/N.3) vs Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT) vs Sloane Stephens (USA/N.7) 1-6, 6-0, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS) vs Belinda Bencic (SUI/N.10) 6-7 (6/8), 6-2, 6-3

Elise Mertens (BEL) vs Markéta Vondroušová (CZE/N.13) 6-1, 5-7, 6-2

Programul optimilor:



Ons Jabeur vs Johanna Konta (14)

Shuai Zhang vs Alize Cornet

Angelique Kerber (8) vs Rebecca Peterson

Polona Hercog vs Simona Halep (6)

Aryna Sabalenka (8) vs Caroline Wozniacki (11)

Anna-Lena Friedsam vs Kiki Bertens (3)

Jelena Ostapenko vs Ekaterina Alexandrova

Elise Mertens vs Karolina Pliskova (2)





Turneul de la Eastbourne face parte din categoria Premier, are premii totale în valoare de $998,712, se dispută pe iarbă și are loc în perioada 23-29 iunie. Directorul competiției este Gavin Fletcher, iar ultima campioană este Caroline Wozniacki.