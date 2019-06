Alexandra Cadanţu (205 WTA) a fost eliminată, marţi, în primul tur al calificărilor de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.



Cadanţu a fost învinsă de americanca Caroline Dolehide (268 WTA), scor 6-1, 3-6, 6-3, într-o oră şi 43 de minute.





Tot marți mai evoluează în calificări alte cinci sportive din România:





Elena-Gabriela Ruse (177 WTA) vs Sesil Karatantcheva (Bulgaria, 206 WTA),

Patricia Maria Ţig (fără clasament) vs Paula Badosa (Spania, 126 WTA)

Irina Bara (179 WTA) vs Allie Kiick (SUA, 127 WTA)

Irina-Camelia Begu (114 WTA) vs Jia-Jing Lu (China 202 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) vs Ylena In-Albon (Elveţia, 188 WTA).





Turneul de la Wimbledon se va desfășura în perioada 1-14 iulie.