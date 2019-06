WTA Eastbourne: Elina Svitolina (favorită 5), eliminată în turul doi de Alize Cornet

Elina Svitolina (8 WTA), cap de serie numărul 5, a părăsit turneul de la Eastbourne încă din turul al doilea (primul meci jucat). Ucraineanca a fost învinsă în două seturi de franțuzoaica Alize Cornet (55 WTA), scor 6-3, 7-6(3), la capătul unei partide perturbate de ploaie.

Pentru Elina Svitolina este a doua eliminare consecutivă după primul meci în cadrul turneu. Ea a pierdut și în runda inaugurală a competiției de la Birmingham: 3-6, 6-,3 4-6 cu Margarita Gasparyan.

Alize Cornet va juca în optimi cu învingătoarea dintre Daria Gavrilova (78 WTA)și Shuai Zhang (51 WTA).



.@alizecornet needs two days, but she defeats Svitolina, 6-3, 7-6(3) to advance at the #NatureValleyInternational pic.twitter.com/pLNHHBdm55