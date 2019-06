​VIDEO WTA Eastbourne: Simona Halep vs Su-Wei Hsieh/ Duel cu "tocătorul de nervi"

Wimbledon-ul se apropie cu pași mari și repezi, iar ultima verificare poate fi făcută la Eastbourne. Și ce test mai bun putea să primească Simona Halep la meciul de debut (turul al doilea) dacă nu o confruntare cu "tocătorul de nervi" Su-Wei Hsieh? Disputa va începe undeva după ora 19:00, urmând să fie în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.







Su-Wei Hsieh este fără îndoială o pată de culoare în circuitul WTA. Tenisul său nu seamănă cu al niciuneia dintre colegele din circuit, sportiva din Taiwan reușind de-o manieră incredibilă să varieze jocul pe teren.







Atunci când dorește să lovească în forță, taiwaneza folosește ambele mâini pe mânerul rachetei atât pe backhand, cât și pe forehand. Tocmai plecând de la această particularitate reușește să ascundă foarte bine scurtele (și ce scurte perfecte îi ies în atâtea cazuri).







Variaza incredibil de bine jocul, adversarele fiind uneori plimbate dintr-un colț în altul doar cu ajutorul slice-ului. Că tot am pomenit despre această lovitură, Hsieh stăpânește formidabil arta slice-ului, el putând fi înalt, jos, cu mai mult sau cu mai puțin efect, lovitură defensivă sau ofensivă.





Nu are neapărat forță în execuții (este o jucătoare de gabarit redus), dar se joacă incredibil cu unghiurile precum o pisică cu ghemul de ață. Cross scurt, lung, mingi moi printre altele cu ritm, foarte rar poți intui cum ar putea veni mingea din terenul advers. Iar acest lucru se poate întâmpla chiar și după două ore de joc împotriva ei.







Are o capacitate formidabilă de a inventa scenarii pe teren, Hsieh fiind una dintre cele mai imprevizibile jucătoare din circuit.







Ajutată de o deplasare foarte bună (se întinde uneori din defensivă precum plastilina copiilor de grădiniță), Su-Wei returnează mingi spre care multe dintre colegele din circuit nici măcar nu mai pleacă.







Tenisul său aparte poate fi contracarat doar cu multă răbdare și cu o agresivitate care să nu-i permită să arate ce încheitură fină are. Nu are cel mai spectaculos tenis (dimpotrivă uneori), dar jocul său poate fi extrem de folositor mai ales pentru sportivele care vor să-și testeze stabilitatea mentală (jocul sportivei din Taiwan poate fi comparat uneori cu o picătură chinezească).







Dintr-o confruntare cu Hsieh ai atât de mult de învățat, însă cu siguranță că nu-ți dorești să o întâlnești din nou prea curând.









La Wimbledon, în urmă cu un an de zile, Simona a avut 5-2 în decisiv, iar la 5-4 a ratat și o minge de meci. În cele din urmă, Hsieh s-a impus cu 7-5 și a eliminat-o pe principala favorită de atunci încă din turul al treilea.





Ce a fost până acum între cele două jucătoare:





2018, Wimbledon: 3-6, 6-4, 7-5 pentru Hsieh

2013, Cincinnati: 6-7(5), 6-1, 6-2







Ce se va juca pe Terenul 3 înainte de meciul Simonei Halep:





Veronika Kudermetova vs Belinda Bencic (10)

Nicolas Jarry vs Pablo Cuevas

Marketa Vondrousova (13) vs Elise Mertens

Aryna Sabalenka (8) vs Tamara Zidansek.







Turneul de la Eastbourne face parte din categoria Premier, are premii totale în valoare de $998,712, se dispută pe iarbă și are loc în perioada 23-29 iunie. Directorul competiției este Gavin Fletcher, iar ultima campioană este Caroline Wozniacki.





Dacă vreți să vă convingenți de abilitățile lui Hsieh, urmăriți imaginile de mai jos: