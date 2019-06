Marcos Baghdatis și-a anunțat retragerea din tenis - Wimbledon va fi ultimul turneu pentru jucătorul de 34 de ani

“Vreau să vă anunţ că turneul de la Wimbledon va fi ultimul din cariera mea. Le sunt extrem de recunoscător celor de la All England Club pentru că mi-au acordat un wild card pentru tabloul principal şi mi-au dat şansa să spus adio sportului pe care îl iubesc atât de mult şi care a fost o parte atât de importantă din viaţa mea în ultimii 30 de ani. Nu a fost o decizie uşoară”,, menţionând că în ultimii doi ani a avut probleme din cauza accidentărilor. “În plus, am o soţie frumoasă, două fiice, şi al treilea copil pe drum, astfel că sunt foarte încântat că voi petrece mai mult timp cu familia”, a adăugat el.Baghdatis a precizat că nu va mai juca, dar va rămâne implicat în tenis.Marcos Baghdatis, în vârstă de 34 de ani, a jucat finala Australian Open în 2006 (înfrângere în faţa lui Roger Federer) şi a ajuns până în semifinale la Wimbledon tot în 2006. Fostul număr 8 mondial a jucat ultima dată în februarie.În perioada 2005–2016, el a încheiat fiecare sezon în top 100 ATP. Are un palmares de 348 de victorii şi 273 de înfrângeri la simplu şi a disputat patru finale în circuitul ATP, dintre care a câştigat patru.Baghdatis este căsătorit din iulie 2012 cu fosta jucătoare Karolina Sprem şi cei doi au două fiice, Zahara şi India.