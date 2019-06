ATP Queen's: Turneu de vis pentru Feliciano Lopez - Spaniolul s-a impus și în proba de dublu, alături de Andy Murray

”Aş putea să fiu din nou în top 50, top 100. Vreau să continui să joc. Motivul pentru care am decis să mă operez a fost că mi-am dorit să-mi îmbunătăţesc calitatea vieţii. Nu mă mai puteam bucura de tenis, de mers, de a face chestii de bază”, declara Murray la momentul respectiv.



Triumful este unul deosebit de important pentru Andy Murray, ajuns pe poziţia 215 ATP. Britanicul a suferit o a doua operaţie la şold în luna ianuarie şi a disputat doar trei partide în sezonul 2019. Au existat nenumărate zvonuri potrivit cărora Murray s-ar putea retrage din tenis, iar înainte să revină pe teren, în proba de dublu de la turneul londonez, fostul lider mondial disputase ultima partidă pe 14 ianuarie, la Australian Open, când era învins încă din primul tur de Roberto Bautista Agut.”Aş putea să fiu din nou în top 50, top 100. Vreau să continui să joc. Motivul pentru care am decis să mă operez a fost că mi-am dorit să-mi îmbunătăţesc calitatea vieţii. Nu mă mai puteam bucura de tenis, de mers, de a face chestii de bază”, declara Murray la momentul respectiv.De partea cealaltă, Feliciano Lopez (113 ATP, 37 de ani) a câştigat, tot duminică, şi în proba de simplu de la Londra, după ce a trecut în finală de Gilles Simon (38 ATP), scor 6-2, 6-7 (4), 7-6 (2). Partida a durat aproape trei ore.Andy Murray are în palmares 45 de titluri câştigate la simplu, ultimul dintre ele venind în 2017, la Dubai. Tenismenul din Marea Britanie are trei turnee de Grand Slam câştigate în carieră: US Open (2012), Wimbledon (2012, 2016).