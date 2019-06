WTA Mallorca: Sofia Kenin, campioană după o luptă crâncenă cu Belinda Bencic - Elvețianca a ratat trei mingi de meci

Sofia Kenin (30 WTA), cap de serie numărul 7, a câștigat turneul International de la Mallorca după o luptă spectaculoasă cu Belinda Bencic (13 WTA), favorită numărul 3. Americanca a salvat trei mingi de meci și s-a impus în cele din urmă cu 6-7(2), 7-6(5), 6-4, după două ore și 45 de minute.

Belinda Bencic a avut șansa de a închide partida, însă a ratat trei mingi de meci, la scorul de 5-4 în favoarea sa în setul al doilea.



Sofia Kenin (20 de ani) a jucat la Mallorca a treia sa finală din acest an și tot a treia din carieră. Americanca s-a mai impus la Hobart, cucerind primul său titlu WTA (victorie cu Anna Karolina Schmiedlova), și a pierdut în ultimul act la Acapulco (învinsă de Yafan Wang).

În vârstă de 22 de ani, Belinda Bencic are în palmares patru trofee la simplu, unul fiind cucerit în acest an, la Dubai (victorie cu Petra Kvitova). Elvețianca s-a mai impus în 2017 la turneul de categorie 125K Series de la Hua Hin și în 2015 la Eastbourne și Toronto. Ea a mai disputat de-a lungul timpului alte cinci finale.



