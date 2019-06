Feliciano Lopez a câștigat turneul de la Queen's

Tenismanul spaniol Feliciano Lopez a câştigat, duminică la Londra, pentru a doua oară turneul pe iarbă de la Queen's (ATP), dotat cu premii în valoare de 2.081.830 euro, după victoria în faţa francezului Gilles Simon (38 mondial), cu 6-2, 6-7 (7/4), 7-6 (7/2) într-o finală de aproape trei ore, scrie Agerpres.





La 37 de ani, Lopez (113 mondial), a devenit cel mai vârstnic jucător care se impune pe gazonul londonez, la doi ani după ultima sa victorie în circuit, tot la Queen's în 2017.

De asemenea, Feliciano Lopez este primul jucător beneficiar al unui wild card care câștigă turneul de Queen's, după Pete Sampras în 1999.



"Am crezut că cel mai bun moment al carierei mele a fost în 2017, când am cucerit trofeul aici, dar nu a fost aşa. Acum este", a spus Feliciano Lopez.

Feliciano Lopez și-a trecut în palmares al șaptelea titlu al carierei, după cele de la Queen's (2017), Gstaad (2016), Eastbourne (2014, 2013), Johannesburg (2010) și Viena (2004).



