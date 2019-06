VIDEO ​WTA Birmingham: Ashleigh Barty, victorioasă în finala cu Julia Goerges - Australianca este noul număr 1 WTA

Ashleigh Barty va urca de luni pe primul loc în clasamentul WTA, după ce a câștigat turneul Premier de la Birmingham. Australianca în vârstă de 23 de ani a trecut în finală de Julia Goerges (19 WTA), scor 6-3, 7-5.

Campioană la Roland Garros, Barty a făcut tranziția de pe zgură pe iarbă cum nu se putea mai bine. Australianca a ajuns la 12 victorii consecutive și la a 36-a din actualul sezon (patru în FedCup). Barty are doar cinci înfrângeri până acum în acest an.



Grație celor 470 de puncte pe care le-a primit pentru succesul de la Birmingham, Ashleigh Baty a detronat-o pe japoneza Naomi Osaka, aflată pe prima poziție a ierarhiei mondiale din ianuarie. Barty a devenit astfel a 27-a jucătoare care urcă pe primul loc în clasamentul mondial și a doua australiancă din istorie care reușește această performanță, după Evonne Goolagong Cawley în 1976.



Barty a mai primit un cec în valoare de $163,085. De partea cealaltă, Goerges a fost recompensată cu $50,876 și 305 puncte WTA. Germanca va urca un loc în clasamentul mondial, până pe 18.



Finala de la Birmingham a fost a patra pentru Barty în acest sezon și a treia câștigată. A mai triumfat la Miami (7-6(1), 6-3 cu Karolina Pliskova) și la Roland Garros (6-1, 6-3 cu Marketa Vondrousova). Australianca a fost învinsă de Petra Kvitova în ultimul act al turneului de la Sydney, scor 1-6, 7-5, 7-6(3).



Barty conduce acum cu 2-1 în meciurile directe cu Goerges. Australianca s-a mai impus în semifinalele turneului de la Zhuhai (2018), scor 4-6, 6-3, 6-2, în timp ce germanca a câștigat primul meci direct chiar la Birmingham, în optimile ediției de anul trecut: 7-6(6), 6-3.



Ashleigh Barty și-a trecut în palmares al șaselea titlu al carierei la simplu și al treilea din acest an: 2019 - Birmingham, Roland Garros, Miami; 2018 - Nottingham, Zhuhai; 2017 - Kuala Lumpur. Julia Gorges rămâne cu șapte trofee la simplu: 2019 - Auckland; 2018 - Auckland, Luxemburg; 2017 - Moscova, Zhuhai; 2011 - Stuttgart; 2010 - Bad Gastein.



Ultimul punct al finalei de la Birmingham:



. @ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1! \uD83C\uDFC6 Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D

Ce au spus cele două jucătoare la ceremonia de premiere:

“@juliagoerges, I couldn’t think of a better person to share the court with.”@ashbar96 commends her #NatureValleyClassic final opponent and discusses a match that has earned her World No.1 status!



\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/FPorXxZdzh