ATP Halle: Roger Federer, campion pentru a zecea oară (7-6, 6-1 cu David Goffin) - Titlul cu numărul 102 pentru elvețian

Aflat pentru a 13-a oară în finala turneului de la Halle, Roger Federer (3 ATP) l-a învins în două seturi pe belgianul David Goffin (33 ATP), scor 7-6(2), 6-1. Acest succes i-a adus elvețianului al zecelea titlu pe iarba de la Halle și trofeul cu numărul 102 al carierei.

Federer conduce acum cu 8-1 în meciurile directe cu David Goffin. Singura victorie a belgianului în fața lui Federer a fost înregistrată în 2017, în semifinalele Turneului Campionilor, scor 2-6, 6-3, 6-4. Cei doi jucători s-au mai întâlnit la Halle în 2016, în faza sferturilor. Elvețianul a avut câștig de cauză și atunci, scor 6-1, 7-6(10).

Turneul de la Halle devine astfel cel mai de succes pentru Roger Federer. Este pentru a zecea oară când Mister Perfect pleacă acasă cu trofeul de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019). Elvețianul a pierdut trei finale la competiția din Germania: în 2010 cu Lleyton Hewitt, în 2012 cu Tommy Haas și în 2018 cu Borna Coric.

Grație victoriei de la Halle, Federer și-a îmbunătățit impresionantul palmares, ajungând la 102 trofee cucerite în întreaga carieră. Elvețianul este acum cu încă un pas mai aproape de recordul deținut de Jimmy Connors. În vârstă de 66 de ani, americanul este lider la capitolul trofee câștigate la simplu (Era Open): 109.



Jucătorii cu cele mai multe titluri cucerite la simplu în Era Open:



1. Jimmy Connors (SUA) 109

2. Roger Federer (Elvetia) 102

3. Ivan Lendl (Cehia) 94

4. Rafael Nadal (Spania) 82

5. John McEnroe (SUA) 77



Cele mai multe titluri la un singur turneu:



Rafael Nadal - Roland Garros 12

Rafael Nadal - Monte-Carlo 11

Rafael Nadal - Barcelona 11

Roger Federer - Halle 10

Roger Federer - Basel 9

Rafael Nadal - Roma 9

Pentru succesul de la Halle, Federer va primi €429,955 și 500 de puncte ATP. Goffin, aflat în prima sa finală după cea disputată la Turneul Campionilor în 2017, va fi răsplătit cu €215,940 și 300 de puncte ATP.

David Goffin rămâne cu patru titluri în palmares: 2017 - Tokyo, Shenzhen; 2014 - Metz, Kitzbuhel.



De știut:

Roger Federer a jucat prima dată la Halle în anul 2000, când avea doar 18 ani. Niciun jucător din cei care se aflau atunci pe tabloul principal de simplu al competiției nu mai evoluează astăzi în circuitul ATP. Ivan Ljubicic, antrenorul lui Federer, și Thomas Johansson, antrenorul lui Goffin, au jucat în acel an la Halle.



Cel mai multe titluri cucerite de Federer la un singur turneu:

Halle 10

Basel 9

Wimbledon 8

Dubai 8

Cincinnati 7

Cele mai multe victorii reușite de Roger Federer la un turneu:

Australian Open 97

WImbledon 95

US Open 85

Basel 71

Roland Garros 70

Halle 68





