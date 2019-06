Sportiva Simona Halep va juca la turneul de categorie Premier de la Eastbourne şi la dublu, alături de Raluca Olaru. Cele două românce vor întâlni în primul tur echipa Gabriela Dabrowski/Yifan Xu (Canada/China), cap de serie numărul 1, scrie News.ro.



La simplu, Halep, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 6, va evolua direct în turul al doilea, fază în care o va întâlni pe sportiva italiană Camila Giorgi, locul 39 WTA, sau pe Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 28 WTA.



La Eastbourne participă şi Mihaela Buzărnescu, locul 42 WTA, care o va avea ca adversară în prima manşă pe letona Jelena Ostapenko, locul 37 WTA.

Sending smiles from the #NatureValleyInternational - beautiful day here in Eastbourne ❤️



I'm going to play singles AND doubles here, thanks @the_LTA for the wild cards \uD83D\uDE4F\uD83C\uDF31\uD83D\uDCAA pic.twitter.com/a1jDo3VxFv