WTA Birmingham: Julia Goerges vs Ashleigh Barty, duelul din finală - Cele două jucătoare evoluează împreună în proba de dublu

Julia Goerges (19 WTA), cap de serie numărul 8, a trecut în două seturi de croata Petra Martic (25 WTA), scor 6-4, 6-3, și s-a calificat în finala turneului Premier de la Birmingham. Jucătoarea din Germania se va lupta pentru trofeu cu australianca Ashleigh Barty, partenera sa în proba de dublu din cadrul competiției britanice.

Julia Goerges s-a impus după o oră și 23 de minute, obținând calificarea în a doua sa finală din acest sezon. Jucătoarea de 30 de ani a mai ajuns în ultimul act la Auckland, primul turneu la care a participat în actualul sezon. A câștigat atunci în fața jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu, scor 2-6, 7-5, 6-1.

Julia Goerges și Ashleigh Barty fac echipă în proba de dublu a turneului de la Birmingham, cele două urmând să evolueze astăzi în semifinale, contra perechii Anna-Lena Groenefeld (Germania) / Demi Schuurs (Olanda), cap de serie numărul 4.



Pentru Ashleigh Barty, finala de la Birmingham va avea o miza dublă: câștigarea trofeului și urcarea pe locul 1 în ierarhia mondială. Dacă o va învinge pe Goerges, Barty o va detrona pe japoneza Naomi Osaka și va deveni noul lider mondial în tenisul feminin și prima australiancă în fruntea clasamentului WTA după 43 de ani.

Barty și Goerges s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, ambele confruntări având loc în 2018. Australianca s-a impus în semifinalele turneului de la Zhuhai (China), scor 4-6, 6-3, 6-2, în timp ce germanca a câștigat primul meci direct chiar la Birmingham, în optimi: 7-6(6), 6-3.



Ultimul punct al partidei Goerges vs Martic:



.@juliagoerges will face her #NatureValleyClassic doubles partner Ashleigh Barty in the final tomorrow.



⁰She bests Martic 6-4, 6-3 pic.twitter.com/vGl1AJpKkK