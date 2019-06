​​ATP Queen's: Tsitsipas, Medvedev și Raonic, în sferturi; Anderson, Wawrinka și Cilic, eliminați / Andy Murray a revenit pe teren (Rezultatele zilei)

Joi a fost o zi plină de tenis la Queen's Club (Londra, iarbă), după ce ploaia a întrerupt mai multe partide cu o zi în urmă. Unii jucători au fost nevoiți să joace două meciuri, iar sferturi s-au calificat Stefanos Tsitsipas (favoritul nr. 1), Daniil Medvedev (4) și Milos Raonic (6). Kevin Anderson (2), Marin Cilic (5, campion en-titre) și Stan Wawrinka (7) au părăsit competiția.

Rezultatele înregistrate joi:

Primul tur:





Stefanos Tsitsipas (GRE/N.1) vs Kyle Edmund (GBR) 6-3, 7-5

Nick Kyrgios (AUS) vs Roberto Carballés Baena (ESP) 7-6 (7/4), 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.8) vs Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4





Turul al doilea:





Stefanos Tsitsipas (GRE/N.1) vs Jérémy Chardy (FRA) 4-6, 7-6 (7/0), 7-6 (7/4)

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.8) vs Nick Kyrgios (AUS) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5

Milos Raonic (CAN/N.6) vs Aljaž Bedene (SLO) 6-3, 7-6 (7/3)

Diego Schwartzman (ARG) vs Marin Cilic (CRO/N.5) 6-4, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.4) vs Lucas Pouille (FRA) 7-6 (11/9), 6-7 (5/7), 6-4

Nicolas Mahut (FRA) vs Stan Wawrinka (SUI/N.7) 3-6, 7-5, 7-6 (7/2)

Gilles Simon (FRA) vs Kevin Anderson (RSA/N.2) 6-1, 4-6, 6-4

În altă partidă interesantă, Felix Auger-Aliassime (8) l-a eliminat pe Nick Kyrgios, după două ore și 12 minute de joc.Andy Murray a revenit pe teren după jumătate de an și a impresionat în proba de dublu, alături de Feliciano Lopez. Cei doi i-au învins pe columbienii Juan-Sebastian Cabal și Robert Farah (principalii favoriți), scor 7-6(3), 6-3. Britanicul va face echipă la Wimbledon cu Pierre-Hugues Herbert.Stefanos Tsitsipas (1) vs Felix Auger-Aliassime (8)Feliciano Lopez vs Milos Raonic (6)Diego Schwartzman vs Daniil Medvedev (4)Nicolas Mahut vs Gilles Simon