ATP Halle: Roger Federer s-a calificat în sferturi / Elvețianul a avut probleme în fața lui Jo-Wilfried Tsonga

Roger Federer a avut probleme serioase în fața lui Jo-Wilfried Tsonga, în optimile turneului de la Halle. Francezul a rezistat până în tiebreak în primul set, a câștigat setul secund după ce elvețianul făcuse break încă din primul game și a pus probleme și în decisiv, unde Roger a făcut break-ul decisiv la scorul de 5-5. A fost 7-6(5), 4-6, 7-5 pentru Federer, care s-a calificat pentru a 17-a oară în sferturile competiției din Germania. Meciul a durat două ore și 16 minute.





Federer conduce cu 12-6 în confruntările directe cu Tsonga. Francezul l-a învins o singură dată pe elvețian pe iarbă, în sferturi la Wimbledon, în 2011.





Mister Perfect a plecat de nouă ori acasă cu trofeul de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 și 2017) și a pierdut trei finale: în 2010 cu Lleyton Hewitt, în 2012 cu Tommy Haas și în 2018 cu Borna Coric.

Matteo Berrettini vs Andreas Seppi 4-6, 6-3, 6-2

Roberto Bautista Agut (7) vs Richard Gasquet 6-1, 6-4

Alexander Zverev (2) vs Steve Johnson 6-3, 7-5





"Noventi Open" se dispută în perioada 17-23 iunie, pe iarbă. Competiția face parte din categoria "500" și este dotată cu premii totale în valoare de €2,081,830.

În sferturi, Federer se va duela cu Roberto Bautista Agut, după ce acesta a trecut de francezul Richard Gasquet, scor 6-1, 6-4. Fedex a câștigat toate meciurile directe, opt la număr (ultima oară la Shanghai, în 2018).