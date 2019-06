WTA Birmingham: Ashleigh Barty, în sferturi - A noua victorie consecutivă în circuit

Ashleigh Barty a reușit și a noua victorie consecutivă în circuitul WTA, australianca trecând în două seturi, scor 6-3, 6-1, de Jennifer Brady. Succesul îi aduce calificarea în sferturile turneului de la Birmingham (se dispută pe iarbă, competiție pregătitoare pentru Wimbledon).

Locul 2 în clasamentul WTA, Barty a avut nevoie de o oră și un minut pentru a o învinge pe Brady. Pentru un loc în semifinale, Ashleigh se va duela cu învingătoarea partidei dintre Qiang Wang și Venus Williams.



După cele șapte victorii de la Roland Garros (acolo unde a câștigat Grand Slam-ul), Barty a ieșit învingătoare și în următoarele două partide de la Birmingham (cu Donna Vekic și acum cu Jennifer Brady).



Dacă se va impune la Birmingham, Barty va ajunge la un total de 6540 de puncte, performanță cu care ar putea urca pe locul 1 în clasamentul WTA (în funcție, desigur, de parcursul pe care îl va avea Naomi Osaka la același turneu - nipona are 6377 de puncte în acest moment).

Turneul de la Birmingham are loc în perioada 17-23 iunie. Competiția se desfășoară pe iarbă, face parte din categoria Premier și este dotată cu premii totale în valoare de $1,006,263. Petra Kvitova este câștigătoarea ultimelor două ediții (în 2017 şi 2018). Cehoaica a fost nevoită să renunțe în acest an la turneul de la Birmingham, din cauza unei accidentări la antebrațul stâng.

Ultimul punct al partidei Barty vs Brady:



The wins keep on coming for @ashbar96 \uD83C\uDF31



She moves past Brady 6-3, 6-1.#NatureValleyClassic pic.twitter.com/ZbVw0ZhCNI