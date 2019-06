WTA Birmingham: Karolina Pliskova, învinsă de sora sa geamănă / Ashleigh Barty și Venus Williams, în sferturi (Rezultatele zilei)

Karolina Pliskova (3 WTA) a părăsit încă din optimi turneul de la Birmingham. Cehoaica a fost învinsă în trei seturi de Kristyna, sora sa geamănă, scor 6-2, 3-6, 7-6(7). Meciul a durat o oră și 55 de minute. Eliminate au fost și Johanna Konta, Su-Wei Hsieh și Donna Vekic. În sferturi s-au calificat jucătoare precum Ashleigh Barty, Qiang Wang și Venus Williams.

