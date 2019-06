Darren Cahill, despre Simona Halep: "Bateriile se vor reîncărca şi va reuşi cât de curând să facă un nou sprint remarcabil"

Darren Cahill ne-a vizitat din nou țara weekend-ul trecut, atunci când a participat la Sports Festival la Cluj-Napoca. Australianul a atins multe subiecte sensibile și a dat asigurări că Simona Halep își va reîncărca bateriile și va face un nou sprint remarcabil în circuitul WTA.





Prosport, iar mai jos puteți vedea ce a ieșit.

Antrenorul australian a stat de vorbă cu colegii de la, iar mai jos puteți vedea ce a ieșit.





Ajunsese la un maxim Simona și apoi a intervenit întreruperea colaborării?





"Nu. Pentru că dacă asta ar fi fost logica, aş fi renunţat la final de 2017, când a devenit numărul unu. Tenisul nu este despre a atinge un vârf, pentru că atunci Nadal, Djokovic şi Federer nu ar mai câştiga acum turnee de Grand Slam.







Dar ei găsesc modalităţi de a deveni mai buni, mereu au convingerea că pot fi tenismeni şi mai buni, iar eu sunt ferm convins că Simona, deşi a avut doi ani grozavi - 2017 şi 2018, poate fi mai bună decât este acum. Ştie şi ea asta, crede asta şi de aceea este important să meargă mai departe. A fi 36 de săptămâni pe an pe drum, ani la rând, am considerat că sunt la vârsta la care mi-am dorit să fiu mai mult timp pe acasă. Voi vedea la finalul celor 12 luni dacă familia mea se satură să mă aibă acasă sau nu" - Darren Cahill, pentru Prosport.







Casă de vacanță în România?





"M-am interesat! Asta e clar! Chiar pe lac. Cum îi spune... (n.r. - îl caută cu privirea pe Cosmin Hodor, managerul pe comunicare al Simonei, aflat în apropiere, iar ajutorul vine imediat - parcul Herăstrău). Exact unde şi-a luat şi Simona. M-a tentat, cu siguranţă. Dar, problema cu tenisul este că nu ştii niciodată cât de mult timp ai la dispoziţie cu un job. Poate fi ceva de câteva luni, poate fi 10 ani" - Darren Cahill.



Oamenii sunt minunați în România







"Am avut multe şanse de a veni în România de-a lungul colaborării cu Simona, este o ţară frumoasă, dar mai important este faptul că oamenii sunt minunaţi. Pe mine, oriunde aş merge, toată lumea mă tratează de parcă aş fi unul de-al lor. Simt căldura asta de fiecare dată când vin aici. La munte am fost în cantonament şi mi-a plăcut enorm.







Teo Cercel a fost ghidul meu, mi-a povestit multe despre istoria locurilor, cum s-a format România, evident, ieşirea din comunism - un moment important în istoria românilor. Aşa că pot să spun, chiar, că ştiu destul de multe despre istoria României şi respect enorm ţara şi sportivii de aici. Infrastructura şi condiţiile nu sunt cele mai bune aici, dar tot reuşiţi să aveţi jucători de top mondial şi la feminin, şi la masculin. Excelează într-un sport dur. Este meritul lor" - Darren Cahill.





Nivelul arătat la Rouen, comparabil cu cel din 2018







"Nivelul a fost mai bun în Fed Cup decât în întregul sezon de zgură de acum, cu siguranţă, şi a fost comparabil cu nivelul de anul trecut. Evident, ea poate să spună mai bine, dar cred că acolo, la Rouen, ea a jucat la fel de bine cum a făcut-o anul trecut. Pentru ea, acolo a fost ca şi cum ar fi jucat o finală de Grand Slam" - Darren Cahill.





Ashleigh Barty vs Simona Halep







"Nu joacă la fel, au stiluri de joc diferit, dar sunt într-adevăr foarte asemănătoare din punct de vedere al personalităţii. Sunt foarte prietenoase în afara terenului, foarte plăcute. O ştiu pe Ash şi ştiu că ele două se înţeleg foarte bine.







Sunt prezenţe agreabile şi cred că, la fel ca şi în cazul Simonei, cea mai mare parte a circuitului s-a bucurat să o vadă pe Ashleigh câştigând. A avut o cale similară cu cea a Simonei, cu multe obstacole. Ash a rezolvat lucrurile în felul ei, evadând din tenis pentru că nu reuşea să gestioneze presiunea şi succesul avut încă de la vârste fragede, Simona a găsit altă cale de a controla presiunea, dar ambele au reuşit. Sunt două tinere domnişoare extraordinare" - Darren Cahill.





Fără turneu câștigat în acest an







"Ei bine, a fost aproape la Madrid. A avut o şansă mare de a câştiga acolo - unul dintre cele patru turnee pe care eşti obligat să le joci în circuitul WTA. S-a poziţionat bine. Dar, cum spuneam, diferenţa dintre a pierde şi a câştiga, în acest moment, este atât de mică, încât - să ne gândim la acea minge care a lovit-o şi care se ducea mult în out. A întors meciul. Este o linie atât de fină acolo şi cred că acea partidă de Fed Cup pe care a jucat-o contra Franţei a reprezentat un efort colosal din partea ei. Părerea mea este că acolo a lăsat foarte mult, iar în următoarele turnee a fost sleită nu atât de volumul de tenis jucat, cât de intensitatea emoţiilor" - Darren Cahill.





Ce este diferit la Simona de acum față de cea din 2018?







"Nu cred că este o mare diferenţă. I-am urmărit, oricum, toate meciurile. Am petrecut patru ani alături de ea, Simona face deja parte din familia mea. Cred că am forţat-o destul de mult timp de trei ani de zile (n.r. - zâmbeşte).





Ca antrenor, înveţi lucruri pe parcurs şi am văzut-o pe Simona în acest an, în câteva meciuri, când a fost puţin lipsită de energie şi puţin rigidă - iar, aici, probabil, este vina mea. Pentru că am forţat-o timp de trei ani. Să ajungi în vârf este incredibil de greu, dar este şi mai greu să te menţii. Cred că în ultimii doi ani ea a făcut o treabă grozavă, reuşind să termine sezonul ca numărul unu.