Maria Sharapova, pregătită să revină după accidentare: "Am învățat că nu poți obține ceva atât de repede pe cât vrei tu"

Maria Sharapova va reveni în circuit după o pauză de aproape cinci luni, cauzată de o accidentare la umărul drept. Rusoaica în vârstă de 32 de ani este încrezătoare și consideră că are o șansă bună la turneul de la Mallorca, acolo unde va debuta marți, împotriva Viktoriei Kuzmova. "Am învățat pe parcursul carierei că nu poți obține ceva atât de repede pe cât vrei tu, dar când se întâmplă, satisfacțiile sunt enorme", a spus Sharapova.





"Umărul meu este bine. Am luat o pauză suficient de mare pentru a-mi reveni. Cred că am o șansă bună la Mallorca. Să fii departe de joc timp de câteva luni este întotdeauna provocator, pentru că îți lipsesc multe lucruri. Dar din perspectiva umărului, cred că am o șansă bună aici. Fiecare meci va fi un test important", a declarat Maria Sharapova.





"Am mai trecut prin asta (n.r. accidentarea la umăr) acum 10 ani. Problemele la umăr m-au jenat în mare parte din cariera mea. Înainte era vorba doar despre gestionarea durerii, dar în ianuarie nu m-am bucurat cu adevărat de joc, pentru că după fiecare meci mă gândeam ce am putea face pentru a vindeca umărul. Nu mă gândeam deloc să fiu entuziasmată de felul în care jucam, deși am făcut niște meciuri grozave la începutul anului", a spus rusoaica.







"Când ești într-un turneu, orice se poate întâmpla. Vrei să intri pe teren și să arăți tenisul pe care îl poți produce. Cu siguranță am așteptări de la mine și îmi place să evoluez în fiecare zi. Chiar dacă accidentările sunt foarte frustrante... dar apoi, a doua zi, începi să te simți mai bine. Apoi, din ce în ce mai bine și ești puțin mai optimist. După câteva luni, chiar dacă este un proces lung, ești aici și ești încântat să concurezi din nou", a precizat Sharapova.





"Cred că fiecare are drumul său... cu toate lucrurile pe care am avut ocazia să le fac în viața mea, tenisul încă mă fascinează atât de mult. Am învățat pe parcursul carierei că nu poți obține ceva atât de repede pe cât vrei tu, dar când se întâmplă, satisfacțiile sunt enorme", a mai spus Sharapova.





Aflată acum pe locul 85 în clasamentul WTA, Maria Sharapova (32 de ani) va debuta marți la turneul pe iarbă de la Mallorca, unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Rusoaica o va întâlni în premieră pe Viktoria Kuzmova (Slovacia, 21 de ani), locul 46 WTA.





Ultimul meci disputat de Sharapova a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, la turneul de la Sankt Petersburg, unde a învins-o în primul tur pe Daria Gavrilova (scor 6-0, 6-4), înainte de a se retrage din competiție.







Turneul de la Mallorca face parte din categoria International și se dispută pe iarbă, în perioada 17-23 iunie. Competiția este dotată cu premii totale în valoare de $250,000. Campioana en-titre este germanca Tatjana Maria (în 2018).





Principalele favorite ale ediției din acest an sunt: Angelique Kerber (1), Anastasija Sevastova (2), Belinda Bencic (3), Elise Mertens (4), Amanda Ansimova (5), Caroline Garcia (6), Sofia Kenin (7) și Katerina Siniakova (8).