WTA Nottingham: Caroline Garcia, campioană după ce a învins-o în tiebreak-ul decisivului pe Donna Vekic

Caroline Garcia (28 WTA) a câștigat titlul de la Nottingham, după ce a învins-o pe Donna Vekic (22 WTA), scor 2-6, 7-6(4), 7-6(4). Meciul a durat două ore și 27 de minute.

Pentru Caroline, titlul de la Nottingham este al șaptelea din carieră. Aceasta s-a mai impus la Bogota (2014), Strasbourg, Mallorca (2016), Wuhan, Beijing (2017) și Tianjin (2018). De asemenea, franțuzoaica a mai pierdut în ultimul act la Acapulco, Monterrey (2015) și Strasbourg (2019).

Queen of Nottingham \uD83D\uDC78@CaroGarcia completes the comeback 2-6, 7-6(4), 7-6(4) over Donna Vekic to capture the #NatureValleyOpen title in two hours and 36 minutes. pic.twitter.com/Lq6fKbUFmf