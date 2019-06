​ATP 's-Hertogenbosch: Adrian Mannarino a câștigat primul titlu din carieră

Mannarino a câştigat după un meci care a durat două ore şi a spart gheaţa după şapte finale disputate.

Thompson, 25 de ani, a jucat prima lui finală din carieră, pentru care va primi 59.259 de euro şi 150 de puncte ATP. El va urca de luni pe locul 46 ATP, cel mai bun din carieră.

Câştigătorul va primi 109.590 de euro şi 250 de puncte ATP şi va urca zece locuri în clasamentul ATP de luni.

Cei doi tenismeni au încheiat şi meciurile din semifinale duminică. Thompson a disputat unul de trei puncte, cu francezul Richard Gasquet, locul 42 ATP şi cap de serie numărul 8, reluat de la 7-5, 5-3 (30-40), scor la care a fost oprit sâmbătă, din cauza ploii.

Mannarino a jucat ceva mai mult, şase puncte, din care a câştigat patru, pentru a-l întrece pe croatul Borna Coric, locul 14 ATP şi cap de serie numărul 2, cu scorul de 4-6, 6-3, 7-6 (4).

The first lift is the sweetest \uD83C\uDFC6@AdrianMannarino is the #LibemaOpen 2019 champion! \uD83C\uDF89 pic.twitter.com/ywPqX99Uga