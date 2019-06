Vasek Pospisil dă cărțile pe față - Cât de greu este să supraviețuiești financiar în circuitul ATP

Aflat momentan pe locul 182 în lume, Vasek Pospisil a încercat să lămurească problema banilor din circuitul ATP, canadianul arătând că jucătorii aflați în afara TOP 100 au reale probleme din punct de vedere financiar.

Într-o postare pe contul personal de Twitter, canadianul a precizat următoarele: în medie, un jucător aflat între locurile 101 și 150 în clasamentul ATP are cheltuieli cuprinse între 300.000 și 400.000 de dolari pentru o perioadă de 30 de săptămâni de concurs.



Vasek precizează că în această sumă sunt cuprinse cheltuielile pentru un antrenor și un psihoterapeut (avion, cazare, mâncare plus salariu).



În același timp, câștigurile medii ale sportivilor într-o perioadă similiară este undeva la $276.410.



Cost of having a coach & physio for 30 weeks? Approx $300-400K



Average 2018 year-end prize money earnings for players ranked 101-150?



$276,410