Andy Murray speră să joace în acest an și la simplu: "Nu mai am aproape deloc dureri, dar nu vreau să îmi forțez limitele"

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray, fost nr. 1 mondial, în prezent pe locul 215 ATP, a declarat miercuri că speră să poată reveni încă din acest an şi în meciurile de simplu, nu doar la dublu, scrie EFE, potrivit Agerpres.





''Sper ca la un moment dat, în acest an, să pot concura la simplu. Nu vreau să-mi forţez limitele, sunt mulţumit aşa cum sunt acum, deci nu voi forţa să joc la simplu după Wimbledon sau US Open. Dacă voi putea ar fi minunat, dar o voi lua pas cu pas. Acum sunt bine, nu mai am aproape deloc dureri, mă bucur la antrenamente, încerc să revin în formă'', a spus Murray.



Andy Murray, operat la şold în luna ianuarie, îşi va face revenirea în competiţie cu ocazia turneului de la Queen's, unde va evolua în proba de dublu.



Câştigătorul a trei trofee de Grand Slam, Murray s-a temut că va fi nevoit să pună capăt carierei sale după noua intervenţie chirurgicală la care a fost supus la începutul acestui an.



Însă britanicul, în vârstă de 32 ani, care nu a mai jucat de la Openul Australiei, din luna ianuarie, se simte tot mai bine şi nu mai acuză dureri, aşa că a decis să revină pe teren.



"Suntem încântaţi să confirmăm că Andy Murray are intenţia să revină să joace la dublu la Queen's, între 17 şi 23 iunie", au precizat organizatorii pe Twitter.



Murray urmează să facă pereche cu spaniolul Feliciano Lopez. El a câştigat de cinci ori în cariera sa turneul de la Queen's, la simplu.



Campionul britanic a anunţat recent că speră să poată juca la dublu la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, în luna iulie.



Andy Murray speră să calce pe urmele americanului Bob Bryan, care a efectuat o operaţie similară la şold, în vara anului trecut, reuşind o revenire convingătoare în circuit.