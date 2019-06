Sports Festival: Flavia Pennetta s-a accidentat și va fi înlocuită cu Daniela Hantuchova la demonstrativul cu Simona Halep

Sportiva italiană Flavia Pennetta s-a accidentat la un antrenament înaintea sosirii la Cluj-Napoca, pentru meciul demonstrativ cu Simona Halep, de la Sports Festival, şi a fost înlocuită cu slovaca Daniela Hantuchova, scrie News.ro.





”Din cauza unei accidentări suferite în timpul unui antrenament pentru meciul demonstrativ din 15 iunie, organizat la Cluj-Napoca, Flavia Pennetta va fi înlocuită. Sports Festival aduce o altă mare jucătoare în terenul amenajat pe BT Arena: Daniela Hantuchová. Campioana din Slovacia a ocupat în 2003 locul cinci la nivel mondial şi a câştigat şapte turnee WTA”, au anunţat, miercuri, organizatorii.







Meciul demonstrativ de tenis dintre Simona Halep, Marius Copil, Fabio Fognini şi Daniela Hantuchová are loc în 15 iunie, de la ora 17.30, la BT Arena.



În sală se va afla şi australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep. Antrenorul va susţine un masterclass, ”The art of coaching”, sâmbătă, iar accesul se va face doar pe bază de invitaţie.



Peste 30 de sporturi vor fi reprezentate în competiţii la finalul săptămânii la Cluj-Napoca, unde organizatorii Sports Festival se aşteaptă la un aflux numeros de public.



Evenimentul central al manifestărilor este întâlnirea demonstrativă de tenis, cu două meciuri de simplu şi unul de dublu, care îi vor avea protagonişti pe Simona Halep – Marius Copil, respectiv pe Daniela Hantuchova - Fabio Fognini. Cei patru sportivi vor participa şi la o conferinţă de presă comună, programată cu o zi înainte, vineri, la BT Arena.



Sports Festival, al cărui ambasador este Cătălina Ponor, propune publicului, între altele, beach-volley, petanque, skateboard, kendama, cross-training, rugby, competiţii demonstrative de enduro şi echitaţie etc.



Aflat la a doua ediţie, festivalul punctează şi în lumea fotbalului, în 12 iulie, atunci când istoria de 100 de ani a FC Universitatea Cluj va fi onorată prin meciul de gală cu PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu.