Gabriela Sabatini a primit premiul Philippe Chatrier, cea mai importantă distincţie a ITF

ITF, care i-a acordat premiul în cadrul tradiţionalul Dineu al Campionilor care are loc cu ocazia turneului de la Roland Garros, a subliniat într-un comunicat contribuţia pe care argentinianca a adus-o sportului şi precum şi timpul mare investit în "promovarea tenisului şi ajutorarea copiilor din întreaga lume", în cadrul muncii sale alături de organizaţiile internaţionale.



Sabatini s-a retras din circuitul profesionist în 1996, după ce a câştigat 27 de titluri la simplu şi 14 la dublu, fiind inclusă în panteonul gloriilor tenisului în 2006. Ea are în palmares un titlu de Grand Slam, cucerit la US Open (1990), o finală disputată la Wimbledon (1991), precum şi o medalie olimpică de argint, obţinută la JO de la Seul, în 1988.



Fosta campioană argentiniană a declarat marţi că este recunoscătoare pentru tot ceea ce i-a oferit tenisul, pe teren şi în afara acestuia. "Acum îmi place mult să călătoresc şi să descopăr ceea ce nu puteam atunci când jucam. Voi fi mereu aproape de tenis, îmi place să urmăresc tenisul şi să văd tot ce pot. Îmi place să analizez meciurile şi, dacă pot da cuiva sfaturi, desigur că o voi face", a spus Sabatini.



Premiul Philippe Chatrier, care poartă numele fostului preşedinte al ITF, a fost introdus în 1996 şi este acordat unor personalităţi sau organizaţii care au avut o contribuţie semnificativă în tenis, pe teren sau în afara acestuia.







Sursa foto: Twitter - ITF