Andy Murray revine în circuit la turneul de la Queen's, în proba de dublu

Câştigătorul a trei trofee de Grand Slam, Murray s-a temut că va fi nevoit să pună capăt carierei sale după noua intervenţie chirurgicală la care a fost supus la începutul acestui an, scrie Agerpres. Însă britanicul, în vârstă de 32 ani, care nu a mai jucat de la Openul Australiei, din luna ianuarie, se simte tot mai bine şi nu mai acuză dureri, aşa că a decis să îşi amâne retragerea."Suntem încântaţi să confirmăm că Andy Murray are intenţia să revină să joace la dublu la Queen's, între 17 şi 23 iunie", au precizat organizatorii pe Twitter.Murray, aflat în acest moment pe locul 213 în clasamentul mondial la simpu, urmează să facă pereche cu spaniolul Feliciano Lopez."Sunt entuziasmat de ideea de a reveni pe teren pentru prima oară după operaţie. Queen's a fost mereu special pentru mine şi este locul ideal pentru a-mi face revenirea", a precizat jucătorul originar din Glasgow.Fost număr unu mondial, Andy Murray a câştigat de cinci ori în cariera sa turneul de la Queen's, la simplu."Nu sunt încă pregătit să revin la simplu, însă nu mai am dureri de câteva luni. Am făcut mari progrese la antrenamente şi este următoarea etapă pentru mine în vederea revenirii în circuit", a adăugat el.Campionul britanic a anunţat recent că speră să poată juca la dublu la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, în luna iulie.Andy Murray speră să calce pe urmele americanului Bob Bryan, care a efectuat o operaţie similară la şold, în vara anului trecut, reuşind o revenire convingătoare în circuit.

No, it wasn’t a dream.



Andy Murray really is playing doubles with Feliciano Lopez at the Fever-Tree Championships, 17-23 June! \uD83D\uDE00



Limited tickets remain - https://t.co/09QdzCMaQV pic.twitter.com/yW34mjRZ5b