​Roland Garros: Novak Djokovic, victorie facilă în fața lui Salvatore Caruso

Nole a ajuns la 24 de victorii consecutive la turneele de Grand Slam (a câștigat Wimbledon 2018, US Open 2018 și Australian Open 2019).În turul următor, Novak se va duela cu învingătorul partidei dintre Jan-Lennard Struff (45 ATP) și Borna Coric (15 ATP).Fabio Fognini (Italia/N.9) vs Roberto Bautista-Agut (Spania/N.18) 7-6(5), 6-4, 4-6, 6-1Alexander Zverev (Germania/N.5) vs Dusan Lajovic (Serbia/N.30) 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.6) vs Filip Krajinovic (Serbia) 7-5, 6-3, (5)6-7, 7-6(6)Stan Wawrinka (Elveția/N.24) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(5), 7-6(4), 7-6(8)Novak Djokovic (Serbia/N.1) vs Salvatore Caruso (Italia) 6-3, 6-3, 6-2