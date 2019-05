Lucie Safarova, fost lider mondial la dublu, s-a retras din tenis

Ultimul meci din cariera Luciei Safarova a fost cel pierdut în primul tur la dublu la Roland Garros, alături de Dominika Cibulkova, scor 4-6, 0-6 cu Sofia Kenin şi Andrea Petkovic.





“Tenisul mi-a oferit foarte multe şi m-a învăţat disciplina şi munca grea. Acel sentiment de câştigătoare a unui grand slam sau la Jocurile Olimpice este minunat! Sunt norocoasă că am putut să călătoresc şi să îmi împlinesc multe vise jucând în circuit şi pentru ţara mea. Am amintiri minunate şi pot privi în urmă cu mândrie”, a declarat Safarova, potrivit wtatennis.com.



Lucie Safarova are în palmares şapte titluri la simplu şi 15 la dublu. Ea a câştigat cinci trofee de grand slam alături de Bethanie Mattek-Sands şi medalia de bronz la JO-2016, alături de Barbora Strycova.



Sportiva în vârstă de 32 de ani are în palmares şi patru trofee Fed Cup (2011, 2012, 2014, 2015).