Simona Halep și schimbarea necesară pentru a se impune în decisiv: "Nu i-am mai dat ritm"

Corespondență de la Paris





Despre emoțiile debutului







"Au fost trăiri frumoase, am avut emoții frumoase, dar și un pic de, să zic așa, tensiune. Nu a fost ușor, dar a fost și plăcut, voi lua partea pozitivă. Mă bucur că am reușit să câștig meciul și să joc atât de bine. Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte bun" - Simona Halep, într-o conferință de presă.





Despre frigul de la Paris





"Cred că pentru amândouă a fost un pic dificil pentru că a fost frig și la corp am simțit, mușchii erau un pic mai tari, dar nu m-am gândit prea mult la vreme, m-am gândit ce trebuie să fac în timpul meciului și să schimb un pic tactica pentru setul trei. Ea a jucat un tenis extraordinar în setul doi și a trebuit să fiu prezentă pentru fiecare punct" - Simona Halep.







Schimbarea decisivă de tactică





"Am fost mai agresivă (n.r. la începutul setului al doilea), am deschis un pic mai bine terenul și nu i-am dat ritm, pentru că în setul doi i-am dat un pic mingea mai tare și îi place acest joc. După aceea am zis că trebuie să schimb, am servit mai bine, am pus câteva scurte, cred că mi-am ridicat și eu puțin jocul în setul trei" - Simona Halep.







Primul tur, dificil la orice turneu, nu doar la Grand Slam



"La fiecare turneu, nu contează dacă este Grand Slam sau turneu normal, primul tur este dificil pentru toată lumea. Astăzi eu cred că am intrat foarte bine în turneu, m-am și pregătit bine zilele trecute, am fost cu încrederea foarte sus pentru că-mi place să joc aici. Indiferent că pierzi primul set, că-l câștigi, meciul până nu se termină este foarte greu. Și adversara mea de astăzi a fost dificilă, un tablou greu, dar mă bucur că am câștigat, acesta este cel mai important lucru în Grand Slam, să câștigi primul tur" - Simona Halep.







Despre viitoare adversară - Magda Linette (87 WTA)





"Nu cred că am jucat contra ei, știu că este foarte tenace, destul de talentată din ce îmi aduc eu aminte că am văzut-o de câteva ori. O să ma uit mai bine și o să încerc să-mi dau seama ce trebuie să joc contra ei. Sper să fie bine. Dacă eu joc bine, atunci sunt liniștită" - Simona Halep.







Despre arena pe care și-ar dori să joace următorul meci







"Nu contează unde joc, și anul trecut am jucat pe teren afară (n.r. în afara Chatrier și Lenglen), după aceea am jucat din nou pe central. Toate terenurile sunt bine aici și chiar m-am antrenat o dată pe Simon Mathieu și mi-a plăcut tare mult, au făcut un lucru extraordinar și oriunde sunt progamată joc" - Simona Halep.







