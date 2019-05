LiveText Simona Halep vs Ajla Tomljanovic 4-1

4-1 In timp ce pe Eurosport se transmit imagini cu mingi de meci din alte partide, pe Chatrier s-au jucat doua puncte (15-15). Serviciu bun al Simonei, returul Ajlei este afara. Halep reuseste as-ul, al doilea al sau in acest meci (40-30). Prinsa departe de minge, Simona trimite in fileu (40-40). Forehand in lung de linie de toata frumusetea, se aud ropote de aplauze. Halep puncteaza pe contre-pied si se distanteaza la 4-1 pe tabela.







3-1 Halep tirmite bine in cross, Tomljanovic loveste inghesuit si mingea se opreste in fileu (0-15). Simona cauta din nou cross-ul, dar trimite afara. Ajla comite dubla greseala, a doua pentru ea in acest meci (30-30). Tomljanovic trimite cu multa adancime cu reverul in cross, iar Simona ia la tinta fileul (30-40). Serviciul excelent al australiencei, Halep nu mai poate returna. Vine inca un serviciu impecabil, iar Tomljanovic modifica tabela pentru prima data in dreptul sau.







3-0 A doua dubla greseala in contul Simonei (0-30). Halep schimba bine directia, Ajla este prinsa pe picior gresit, iar punctul ii revine romancei (15-30). Halep este pusa in dificultate de o lovitura mai scurta a adversarei si trimite in aut - doua mini de break pentru Tomljanovic. Numarul 3 WTA este ajutata de serviciu si reuseste sa anuleze ambele sanse de break ale australiencei. Inca un schimb lung, vine din nou eroarea Ajlei. Halep nu lasa lucrurile sa se complice si inchide game-ul. Este 3-0 pentru jucatoarea noastra.







2-0 Halep sta bine pe picioare, Ajla pune prea multa forta intr-o lovitura si trimite in aut (15-15). Din nou o minge scapata in afara terenului de australianca (15-30). Serviciu bun, la exterior, iar Halep rateaza returul (30-30). Prima dubla greseala in contul australiencei - minge de break pentru Halep. Jucatoarea noastra controleaza punctul, iar o lovitura prea lunga a Ajlei ii aduce game-ul Simonei.







1-0 Meciul incepe cu Simona Halep la serviciu. Retur in fileu al australiencei (15-0). Schimb lung, Ajla scapa mingea in afara terenului (30-0). Din pacate, romanca face dubla greasela (30-15). Urmeaza insa un serviciu bun, returul adversarei se duce mult in aut. As la mediana, Halep isi trece in cont primul game.







Invingatoarea dintre Halep si Tomljanovic o va intalni in turul doi pe poloneza Magda Linette (87 WTA), care a trecut de frantuzoaica Chloe Paquet (166 WTA), beneficiara unui wild-card, scor 3-6, 6-1, 6-2.







Carlos Ramos este arbitrul din scaun al partidei.





Cele doua jucatoare au inceput incalzirea.







Tomljanovic si Halep au intrat pe arena Philippe Chatrier.







S-a încheiat partida dintre Osaka și Schmiedlova. Liderul mondial a revenit spectaculos și s-a impus cu 0-6, 7-6(4), 6-1. Vezi aici mai multe detalii.





Meciul dintre Naomi Osaka (1 WTA) și Anna Karolina Schmiedlova (90 WTA) a ajuns în decisiv. După ce a cedat primul set cu 0-6, liderul mondial a câștigat actul secund la tie-break (7-4). Jucătoarea din Slovacia a servit de două ori pentru câștigarea partidei, la 5-4 și 6-5.







Simona Halep (3 WTA) începe cursa de apărare a trofeului de la Roland Garros cu un duel împotriva australiencei Ajla Tomljanovic (47 WTA), jucătoare pe care a învins-o în singura întâlnire directă de până acum. Partida se desfășoară pe arena Philippe Chatrier și poate fi urmărită în direct la Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Singura întâlnire de până acum dintre Halep și Tomljanovic a avut loc anul trecut, în turul doi al turneului de la Cincinnati. Românca s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-3 după o partidă perturbată de ploaie.





Cine este Ajla Tomljanovic



Ajla Tomljanovic s-a născut pe 7 mai 1993, la Zagreb (Croația). Tatăl său este Ratko, un cunoscut jucător de handbal, fiind vicecampion mondial cu echipa naţională a Croaţiei în 1995 şi dublu câştigător al Ligii Campionilor EHF cu Badel Zagreb.



Ajla a început să joace tenis la şapte ani, fiind motivată de sora sa Hana. Lovitura sa preferată este backhand-ul, iar cel mai mult îi place să evolueze pe hard. Obiectivul principal în tenis este să devină lider mondial.



La juniori, Ajla a câștigat proba de dublu din cadrul turneului de la Australian Open 2009, însă la senioare nu are încă niciun trofeu. A disputat patru finale la simplu, dar a pierdut de fiecare dată: 2019 - Hua Hin; 2018 - Rabat, Seoul; 2015 - Pattaya City.



Cariera sa a fost marcată de o accidentare la umăr. În 2016 a suferit o intervenție chirugicală care a ținut-o departe de tenis un an de zile, motiv pentru care a coborât până pe locul 930 în clasamentul WTA. Cea mai bună clasare a înregistrat-o în acest an, la 1 aprilie - locul 39 WTA.



Cel mai bun rezultat la un Grand Slam l-a avut chiar la Roland Garros, la ediția din 2014, când a ajuns până în optimi. Anul trecut, australianca de origine croată a fost eliminată în primul tur de Elina Svitolina, scor 7-5, 6-3. Potrivit WTA, Ajla are un bilanț de patru victorii și patru înfrângeri la Roland Garros.



Cel mai bun rezultat înregistrat de Tomljanovic în 2019 a fost finala de la Hua Hin, unde a fost învinsă de ucraineanca Dayana Yastremska, scor 6-2 2-6 7-6(3). A mai ajuns în semifinale la turneul de la Rabat (zgură), fiind eliminată de la britanica Johanna Konta, scor 6-2, 7-6(7). Tot Konta a eliminat-o și în primul tur de la Australian Open, scor 7-6(4), 2-6, 7-6(7).



Rezultatele obținute de Ajla Tomljanovic pe zgură în 2019:



Charleston: optimi - învinsă de Sloane Stephens, scor 4-6, 6-4, 6-4

Istanbul: turul I - învinsă de Marketa Vondrousova, scor 6-3, 6-3

Rabat: semifinale - învinsă de Johanna Konta, scor 6-2, 7-6(7)

Madrid: turul I - învinsă de Mihaela Buzărnescu, scor 6-3, 6-2

Roma: turul II - învinsă de Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3

Nurnberg: optimi - învinsă de Tamara Zidansek, scor 6-3, 6-4



Simona Halep vs Ajla Tomljanovic:



Vârsta: 27-26

Locul nașterii: Constanța - Zagreb, Croația

Înălțime: 1,68 metri - 1,80 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2019: 23/8 vs 18/14

Victorii/înfrângeri în carieră: 473/205 vs 287/202 (potrivit WTA)

Titluri în 2019: 0-0

Titluri în carieră: 18-0

Bani câștigați în 2019: $1,532,290 vs $283,037

Bani câștigați din tenis: $29,677,869 vs $2,400,032

Locul în clasamentul WTA: 3-47

Cea mai bună clasare din carieră: 1-39.



Traseul campioanelor în ultimii ani la Roland Garros:



2018: Jelena Ostapenko - eliminată în turul I

2017: Garbine Muguruza - optimi

2016: Serena Williams - finală

2015: Maria Sharapova - optimi

2014: Serena Williams - turul II

2013: Maria Sharapova - finală

2012: Na Li - optimi

2011: Francesca Schiavone - finală

2010: Svetlana Kuznetsova - turul III

2009: Ana Ivanovic - optimi



Ultima jucătoare care a reușit să își apere trofeul la Roland Garros a fost belgianca Justine Henin, care s-a impus de trei ori consecutiv pe zgura pariziană, în 2005, 2006 și 2007.