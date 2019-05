Roland Garros: Programul de luni al sportivilor români - Sorana Cîrstea vs Petra Kvitova se va juca după ora 13:30

Sorana Cîrstea va fi prima dintre sportivele române care va debuta la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Jucătoarea noastră o va înfrunta, luni, pe cehoaica Petra Kvitova (6 WTA), cap de serie numărul șase. Partida va fi a doua a zilei pe Arena Philippe Chatrier și va începe după ora 13:30 (ora României). Tot luni vor putea fi văzuți la competiția de la Paris Mihaela Buzărnescu și Marius Copil.

*primul meci de pe fiecare arenă începe la ora 12:00 (ora României)Sorana Cîrstea (84 WTA) vs Petra Kvitova (6 WTA/Cehia) - al doilea meci de pe această arenă; va începe după ora 13:30.Meciuri directe: 2-5Marius Copil (83 ATP) vs Benoit Paire (Franța, 38 ATP) - al treilea meci de pe acest teren; va începe după ora 15:30.Meciuri directe: 0-0Mihaela Buzărnescu (33 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (58 WTA/Rusia) - al patrulea meci (ultimul) de pe acest teren; va începe după ora 17:30.Meciuri directe: 1-0Competiția de la Roland Garros va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.