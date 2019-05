Prima surpriză la Roland Garros - Angelique Kerber (favorită 5), eliminată în runda inaugurală de Anastasia Potapova

Prima zi de întreceri de la Roland Garros a adus deja prima eliminare surpriză pe tabloul de simplu feminin. Angelique Kerber (5 WTA), cap de serie numărul 5, a părăsit încă din primul tur competiția pariziană, fiind învinsă în două seturi de rusoaica Anastasia Potapova (81 WTA), scor 6-4, 6-2.

Nivelul lui Angelique Kerber a fost unul mult sub așteptări. Germanca venea la Roland Garros după o acidentare suferită la glezna dreapta la turneul de la Madrid (s-a retras înaintea meciului cu Petra Martic din turul II), care a forțat-o să declare forfait pentru competiția de Roma.



Aflată la prima sa participare pe tabloul principal de la Roland Garros, Potapova a început bine meciul, a condus cu 2-0, reușind break-ul în game-ul secund. Kerber a reacționat însă rapid și a egalat situația pe tabelă (2-2). Au urmat două game-uri în care ambele jucătoare n-au avut probleme la serviciu, iar apoi din nou două break-uri consecutive, câte unul de fiecare parte (4-3 pentru rusoaică). Condusă cu 5-4, Kerber s-a văzut în situația de servi pentru a rămâne în set, însă Potapova a profitat de prima minge de break și și-a trecut în cont primul act după 38 de minute de joc.

Deținătoare a trei trofee de Grand Slam (Australian Open 2016, US Open 2016 și Wimbledon 2018), Kerber și-a pierdut definitiv busola în setul al doilea. Tânăra rusoaica a condus cu 4-0, moment în care Angie a reușit break-ul, iar apoi s-a apropiat la 4-2. Germanca nu a făcut decât să amâne finalul partidei. Potapova nu s-a pierdut în fața experimentate sale adversare, și-a făcut serviciul și a închis meciul cu un nou break (a fructificat a treia minge de meci). Confruntarea a durat o oră și 14 minute.



În vârstă de 18 ani, Potapova se află la prima victorie în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, în urma căreia și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam. A mai ajuns în turul doi la Australian Open, tot în acest an.

În turul al doilea de la Roland Garros, Potapova va evolua cu învingătoarea dintre Yafan Wang (China, 57 WTA) și Marketa Vondrousova (Cehia, 38 WTA).



